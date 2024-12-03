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Ексклюзив

Доводиться говорити про це публічно, - Defense Express про закупівлю озброєння через ДПСУ

Марина Клюєва
3 грудня, 2024 вiвторок
18:37
Війна з Росією зсу артилерія

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський прокоментував ситуацію із розпорядженням Кабміну про надання ДПСУ 23 млрд грн на закупівлю боєприпасів для ЗСУ в обхід Агенції оборонних закупівель МОУ

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Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"В тому і проблема, якщо такого роду інформацію доводиться оголошувати в публічному просторі, то, значить, до цього моменту ніхто ніяких фідбеків не давав, відтак треба питання "пушити" публічно, ось в чому проблема. Знову ж таки навіть дивує сам факт, -  Держприкордонслужба -  взагалі, в неї там власної важкої артилерії майже нема. Хоча "світились", наприклад, у використанні старі радянські гармати БС-3 калібру 100 міліметрів, незрозуміло звідки взяті. Ну, і там в них є малогабаритні хорватські реактивні системи RAK-SA-12 нестандартного калібру 128 міліметрів. Але що аж на 23 мільярди гривень, ну так, це дивує, і це питання, яке потрібно, виходить, просувати публічно, тому що все якось занадто дивно виглядає", - сказав експерт. 

Іван Киричевський зауважив, що це 1% українського оборонного бюджету, який ось так одразу віддали одній компанії.

"Особливо, якщо 23 мільярди гривень, зараз одразу не порахую, яка це частина нашого оборонного бюджету, можливо, навіть 1%. Ось так 1% нашого оборонного бюджету у гривнях давати одній компанії там, де різні, специфічні проблеми. Цим мають займатися відповідні структури, причому, якщо вони цим уже займаються, то бажано, щоб вони нарешті вийшли в публічний простір і відповіли, що, власне, відбувається. Бо, з іншого боку,  виходить, ми запроваджуємо різні фіскальні ініціативи, щоб збільшити формально фінансування на оборону, але виходить, що в нас от збільшення фіскальних ініціатив заодно веде до збільшення проблем з цільовим витрачанням коштів. Так не має бути, але оскільки реакції досі належної не надійшло, то і доводиться говорити про це публічно, вживаючи різних засобів, щоб нарешті сигнал, куди треба, дійшов", - вважає він. 

  • 2 грудня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що Кабмін 29 листопада видав розпорядження про надання ДПСУ 23 млрд грн на закупівлю боєприпасів для ЗСУ в обхід Агенції оборонних закупівель МОУ.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Кабмін
зброя
Міністерство оборони
військові
Держприкордонслужба
Військові новини
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