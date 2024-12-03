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В Об'єднанні українців Франції розповіли про зміну настроїв щодо можливого введення французьких військ в Україну

Марина Клюєва
3 грудня, 2024 вiвторок
18:33
Світ Франція

Віцепрезидент Об'єднання українців Франції, віцепрезидент Світового конгресу українців у західній Європі Володимир Когутяк розповів про те, наскільки серйозно у Франції сприймають можливість введення військ в Україну

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми уже багато в Європі і особливо у Франції говоримо про те, щоб війська французьких, англійських, можливо, навіть канадських і ще європейських країн увійшли на територію України. Ну тобто ми говоримо про те, що якщо НАТО так сильно не бажає прийняти Україну до себе, ми просимо, щоб НАТО увійшло в Україну. І крім умови про ракети ми дуже вважаємо важливим те, щоб Росія розуміла, що в момент, коли будуть війська у формі інструкторів або інші війська на території України,  якщо Росія забажає піти далі, якщо Росія не бажає вести перемовини, то вона буде боротися не тільки з Україною, а безпосередньо з усією Європою, а це сьогодні вони не зможуть зробити", - розповів він.

Володимир Когутяк зауважив, що ця ідея надійшла на початку року від самого французького президента Емманюеля Макрона, але в певний момент у Франції не стало уряду, була політична проблема на початку літа. Тож довелося чекати.

"Зараз, коли в нас з’явився новий уряд, ми знову робимо цей запит. Хто саме робить цей запит сьогодні: звісно, є українські асоціації, у нас вже є понад 50 асоціацій, які підписали лист якраз до Емманюеля Макрона з тим зверненням. Але теж ми говоримо про відомих французьких інтелектуалів, наприклад, Бернар-Анрі Леві, дуже відомий в Україні, ми говоримо про воєнних людей, які сьогодні є на пенсії, але які були  французькими генералами, які зробили цей запит до президента. Ми теж говоримо про те, що сьогодні у нас є 6 політичних партій, які офіційно, публічно говорять про те, що робляться звернення до французького президента, щоб ввести війська у формі інструкторів або у формі когось іншого на територію України. Тобто це є дуже позитивно", - зазначив віцепрезидент Об'єднання українців Франції. 

Він зауважив, що настрої у Франції змінилися.

"На початку року, коли Емманюель Макрон говорив про те, щоб ввести інструкторів в Україну, на той момент його не підтримало ні суспільство, ні політичні партії, ніхто. Тому що людям на той момент стало страшно, зараз ситуація дуже сильно змінилася. Звісно, не для нас, українців, але для європейців. Набагато змінилася і сьогодні, коли знову йдуть ці запити, це вже  в суспільстві обговорюється, але позитивно. Або взагалі не обговорюється, тобто люди мовчать, є також час від часу ознака згоди", - зауважив Володимир Когутяк.

  • 3 грудня повідомлялося, що Велика Британія та Франція, ймовірно, розглядають розміщення своїх військових в Україні для гарантування безпеки у разі мирних переговорів України з РФ.
Теги:
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