Британія та Франція розглядають розміщення в Україні своїх військ як гарантію безпеки, - ЗМІ

Про це інформує Радіо Свобода, посилаючись на високопоставленого чиновника НАТО, який спілкувався з виданням на умовах анонімності.

За його словами, йдеться про можливість розміщення військ лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню, якщо таку домовленість досягнуть Україна та РФ під час можливих переговорів.

Чиновник уточнив, що наразі такі розмови відбуваються не на рівні НАТО, а в окремих країнах. Зокрема, Британія та Франція готують варіанти для різних сценаріїв розвитку подій.

"Розробка конкретних пропозицій і варіантів підтримки необхідна також для того, щоб гарантувати участь союзників з Європи у мирних перемовинах України і Росії за посередництвом новообраного президентства США Дональда Трампа", - пише Радіо Свобода.