Одна та дві черги: як вимикатимуть світло українцям 4 грудня
У середу енергетики застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів в Україні з 06:00 до 22:00
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Так, для побутових споживачів із 06:00 до 07:00 діятиме одна черга відключень, із 07:00 до 20:00 — дві черги, а з 20:00 до 22:00 — одна черга вимкнень.
Для промисловості та бізнесу обмеження потужності діятимуть із 06:00 до 22:00.
Причиною тимчасового посилення обмежень названо пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - зазначили у компанії.
Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
- 3 грудня графіки вимкнень електроенергії в Україні діють до кінця доби. Енергетики застосовують одну та дві черги відключень.
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