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Мінекономіки оновило критерії для отримання статусу критичності: які підприємства тепер можуть бронювати працівників

Юлія Юліна
3 грудня, 2024 вiвторок
16:22
Економіка ЗСУ, мобілізація

Міністерство економіки України відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників від мобілізації

Зміст

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер. Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців. Ті, хто критичність не оновив, теж можуть бронювати працівників. Діятиме таке бронювання до 28 лютого 2025 року, це крайній термін для оновлення критичності", - зазначила очільниця відомства Юлія Свириденко.

За її даними, за перші два дні відновлення бронювання через Дію компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тис. працівників.

Для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов'язковим критеріям, а саме:

  1. відсутність боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами;
  2. встановлена на рівні не менше 20 тис. грн середня зарплата за звітний період.

Також необхідно відповідати одному з додаткових критеріїв:

  • сума сплачених податків і внесків перевищує €1,5 млн;
  • надходження в іноземній валюті перевищують € 32 млн;
  • підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);
  • підприємство є резидентом "Дія Сіті";
  • надає послуги зв’язку зі значними доходами;
  • має важливе значення для економіки або потреб громади.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, з 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати всіх своїх працівників від мобілізації.

15 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

9 жовтня ЗМІ повідомили про нібито припинення процесу бронювання на час проведення аудиту, в ході якого Міноборони перевірить, кого та на яких підставах забронювали від мобілізації. Однак перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що на час проведення аудиту критично важливих підприємств бронювання працівників зупинятися не буде.

16 жовтня бізнес поскаржився на труднощі з бронюванням співробітників і наголосив, що проблема набирає системного характеру. Підприємства просили уряд про стабільний, передбачуваний і прозорий механізм бронювання.

Наприкінці листопада Мінцифра поінформувала, що уряд завершив аудит підприємств, установ та організацій на статус критичності, з 1 грудня забронювати працівників від мобілізації можна буде лише через Дію.

Теги:
Новини
Україна
мобілізація
Війна з Росією
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