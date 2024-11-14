У Великій Британії підняли рейтинг "Зоряним війнам: Повернення Джедая": фільм треба дивитися з батьками

Про це пише BBC.

Після виходу в 1983 році фільму "Зоряні війни. Епізод VI. Повернення джедая", знятого Річардом Марквендом, британська рада з класифікації фільмів (BBFC) присвоїла йому рейтинг U - "для всіх". Але тепер стрічку переоцінили. BBFC постановив, що "деталі та загальна інтенсивність" насильства у фільмі вказують на те, що він має отримати рейтинг PG, що означає, що фільм потрібно дивитися під наглядом батьків.

В останньому щорічному звіті BBFC йдеться, що рейтинг було змінено через насильство та загрози у фільмі, попри те, що це "компенсовано гумором і акцентом на лояльності в біді".

Рейтинг U означає, що фільм підходить для будь-якої аудиторії віком від чотирьох років.

PG припускає, що певний контент може бути невідповідним для дітей, тому батькам або опікунам рекомендується бути обережними та бути присутніми під час перегляду дітьми.

"Хоча насильство компенсується гумором і акцентом на лояльності в біді, деталізація та загальна інтенсивність означають, що відповідно до чинних вказівок ми перекласифікували фільм на PG ", — повідомили в BBFC.

"Повернення джедая" став третім фільмом "Зоряних воєн", який вийшов на екрани. У своєму щорічному звіті за 2023 рік BBFC зазначив: "Цей науково-фантастичний пригодницький сиквел стосується героїв-повстанців, які повинні врятувати своїх друзів, перш ніж зіткнутися з жахливою ворожою армією. Крім бійок з лазерної зброї, повітряних бійок і бойових сцен, які включають час від часу використання саморобної зброї, є сцена, де ймовірно гине людина, лиходій катує персонажа повторними ударами електричним струмом, а герой відриває руку лиходія. Викрадач намагається згодувати свого в’язня монстру, і є інші сцени загрози, пов’язані з бомбами, заручниками та героєм, якого заморожують заживо".

У BBFC також відзначили, що у фільмі є "м'яка нецензурна лексика". У звіті сказано, що ці послідовності "більше не відповідають нашим стандартам в U", попри підтримку початкового рейтингу для відео та кінотеатрів у 1987 та 2008 роках.

