В Україні проведуть онлайн-фестиваль європейського кіно EUFF 2024

Про це повідомляє Держкіно.

З 18 до 24 листопада представництво ЄС в Україні проведе онлайн-фестиваль європейського кіно EUFF 2024. Фестиваль пропонує до безкоштовного перегляду на онлайн-платформі кінофестивалю https://www.eurofest.org.ua/ визначні роботи європейського кіно, які демонструють різноманітний погляд на світ крізь європейську призму.

Цьогоріч, окрім основної програми, на фестивалі покажуть спеціальну добірку фільмів, представлених посольствами країн-членів ЄС.

Відкриття фестивалю EUFF 2024 відбудеться офлайн. Під час нього покажуть фільм "Лазневе сестринство", який здобув нагороду Європейської кіноакадемії як найкращий документальний фільм. Показ відбудеться за сприяння посольства Естонії в Україні.

Організатором фестивалю виступає представництво ЄС в Україні спільно з європейськими культурними інституціями Goethe-Institut, Institut Français, Cineuropa.

