"Повістка не приходила, але я був на ВЛК": Чемеров з "Культурного Десанту" відповів, чи готовий піти у ЗСУ
Музичний продюсер "Культурного Десанту" Саша Чемеров поділився, що наразі він не є військовослужбовцем, але має досвід знищення ворогів
Про це він сказав в інтервʼю "24 каналу".
Музикант, співзасновник та музичний продюсер "Культурного Десанту" Саша Чемеров розповів про те, як функціонує організація, та яка роль відведена йому.
"Я є співзасновником і музичним продюсером цієї культурної організації. Все, що стосується музики, проходить через мене. Моє завдання – слідкувати за всіма музичними процесами, які відбуваються в "Культурному Десанті", - поділився Чемеров.
Відомо, що чимало учасників "Культурного Десанту" самі є військовими. Чемеров зізнався, чи готовий і сам взяти до рук зброю.
"Звичайно. Більшість людей, які долучені до "Культурного Десанту", є військовослужбовцями. Це люді, які мають бойовий досвід: і команди, і піхота, і багато інших. Зараз я не є військовослужбовцем, але в мене є досвід знищення ворогів", - уточнив він.
Музикант зізнався, що повістку ще не отримував.
"Мені повістка не приходила. Але я був на ВЛК і оновлював дані, як цього вимагав закон", - додав музичний продюсер "Культурного Десанту".
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