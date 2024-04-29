Чемеров пояснив, чому відмовив Лободі і Потапу виступити з "Культурним десантом" перед військовими

Про це він розповів в інтервʼю Славі Дьоміну на YouTube-каналі телеканалу "Дім".

Співзасновник обʼєднання митців, яке виступає перед українськими захисниками на передовій, "Культурний десант" Олександр Чемеров вважає, що нині справжніми зірками є військові, а не артисти. Він поділився, що, на його думку, зараз музиканти і співаки приїжджають до військових, як до артистів.

"Культурний десант" наразі нараховує близько 200 постійних учасників. Окрім них, доєднуються і запрошені артисти. Чемеров розповів, що долучитися до них хотіли і Світлана Лобода та репер Потап.

"Дуже смішно: просилися Лобода і Потап. Ми їх не взяли, тому що вже немає сенсу брати саме таких артистів, тому що вони не щирі і їхнє бажання поїхати туди - це просто пристосуватися до ситуації і продовжити в цьому полі заробляти свої гроші", - зауважив Чемеров.

Співак пояснив, чому не вірить артистам. На його думку, вони припустилися помилок не одноразово, тому навряд чи змінили свою позицію і зараз.

"Коли людина робить помилку раз, це ок. Якщо вдруге, то ок. З третього разу можна цю людину вже описати. Тому я дивлюся скоріше з цього боку. Якщо людина не розуміє і робить одну і ту ж саму помилку 30 разів, то, мабуть, треба перестати думати, що ця людина щира", - додав Чемеров.

Також рок-музикант поділився думками щодо повернення Потапа та Лободи до "першого ешелону" артистів. Він переконаний, що знаменитості повинні переосмислити і змінити свою творчість.

