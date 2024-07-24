Музикант Ницо Потворно пояснив, чому не пішов у "Культурний десант"

Про це він розповів для проєкту Artилерія від "Суспільне Культура".

Музикант Сергій Гусак, автор музичного проєкту Ницо Потворно, нещодавно мобілізувався. Він розповів, що наразі перебуває в процесі підписання контракту з Нацгвардією України.

Гусак поділився, що мав три варіанти мобілізації: лор-лікарем в "Азов", лор-лікарем у медцентр НГУ в Ірпені та на службу в "Культурному десанті".

"Я всюди пройшов співбесіди, мене всюди брали. І от на моменті третьої співбесіди з "Культурним десантом" мене теж там погодили, я мав, напевно, добу чи дві на роздуми. Я думаю, що якби я був без вищої медичної освіти чи просто стрільцем, то я б, напевно, вибрав "Культурний десант", бо мені є що їм запропонувати", - зазначив музикант.

Він зауважив, що зрештою ухвалив рішення долучитися до НГУ, оскільки тривалий час працював отоларингологом.

"Оскільки я лікар, у мене є досвід, я вчився мільйон років, мене трохи совість замучила, що замість того, щоб лікувати людей, я піду писати пісні. Хоча так я б сидів в офісі в центрі з 10 до 19. Але я вирішив пи**ячити в Ірпінь на 8 ранку на шикування. Та Ірпінь все-таки ближче, ніж Слов'янськ", - додав артист.

Він також відзначив, що важливо зараз знайти своє місце.

"Головне це зробити вчасно, тому що в бусику вже ніхто питати вас не буде. На жаль, таке життя", - підсумував Ницо Потворно.



