Dj Tapolsky доєднався до "Культурного десанту" та розповів, чим раніше займався на війні

Відео оприлюднене на його YouTube-каналі.

47-річний український музикант та військовослужбовець Анатолій Топольський, більш відомий як Dj Tapolsky, поділився, що долучився до "Культурного десанту". Як учасник цієї мистецької ініціативи Dj Tapolsky зіграв перший благодійний сет біля стели "Донецька область".

"Я останні два роки був у 47-й бригаді, останні пів року був під Авдіївкою, Авдіївський напрямок. А зараз я перевівся в інший підрозділ під назвою "Культурний десант". У мене зараз є можливість займатися культурними проєктами, поєднувати з музикою. Я не знаю, що з цього вийде. Я дуже сподіваюсь на те, що в цьому є сенс. І ми вирішили зробити декілька стримів у символічних, знакових місцях саме зараз в України. І перше місце - це стела Донецької області. Саме для мене це дуже символічне місце. Коли ти їдеш на Донбас, то перше, що ти бачиш, - саме ця стела. У мене зазвичай багато почуттів, коли я її бачу. І я вирішив пограти тут музику. Я сподіваюся, що це доречно і це має сенс", - зазначив ді-джей.

Проте він не просто грав музику, а й оголосив збір на FPV-дрони.

"Головна мета - це збір. Річ у тім, що я знаю дуже багато різних підрозділів, різних людей. І є дуже багато крутих підрозділів, але у них дуже мало засобів для ураження. Тому саме сьогодні це буде дуже важливий перший збір - збір на FPV для моїх друзів з 48-ї ОШБ. Вони воюють саме тут, на Донеччині, їм дуже потрібні FPV-дрони", - додав DJ Tapolskiy.

