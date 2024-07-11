Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Dj Tapolsky доєднався до "Культурного десанту" та розповів, чим раніше займався на війні

Dj Tapolsky доєднався до "Культурного десанту" та розповів, чим раніше займався на війні

11 липня, 2024 четвер
12:37
Культура Dj Tapolsky біля стели "Донецька область"

Український ді-джей Анатолій Топольський, який з початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, зіграв благодійний сет біля культової стели "Донецька область"

Зміст

Відео оприлюднене на його YouTube-каналі.

47-річний український музикант та військовослужбовець Анатолій Топольський, більш відомий як Dj Tapolsky, поділився, що долучився до "Культурного десанту". Як учасник цієї мистецької ініціативи Dj Tapolsky зіграв перший благодійний сет біля стели "Донецька область". 

"Я останні два роки був у 47-й бригаді, останні пів року був під Авдіївкою, Авдіївський напрямок. А зараз я перевівся в інший підрозділ під назвою "Культурний десант". У мене зараз є можливість займатися культурними проєктами, поєднувати з музикою. Я не знаю, що з цього вийде. Я дуже сподіваюсь на те, що в цьому є сенс. І ми вирішили зробити декілька стримів у символічних, знакових місцях саме зараз в України. І перше місце - це стела Донецької області. Саме для мене це дуже символічне місце. Коли ти їдеш на Донбас, то перше, що ти бачиш, - саме ця стела. У мене зазвичай багато почуттів, коли я її бачу. І я вирішив пограти тут музику. Я сподіваюся, що це доречно і це має сенс", - зазначив ді-джей.

Проте він не просто грав музику, а й оголосив збір на FPV-дрони.

"Головна мета - це збір. Річ у тім, що я знаю дуже багато різних підрозділів, різних людей. І є дуже багато крутих підрозділів, але у них дуже мало засобів для ураження. Тому саме сьогодні це буде дуже важливий перший збір - збір на FPV для моїх друзів з 48-ї ОШБ. Вони воюють саме тут, на Донеччині, їм дуже потрібні FPV-дрони", - додав DJ Tapolskiy.
 

Теги:
музика
підтримка України
Читайте також:
Рада безпеки ООН
10 липня, 2024 середа
РФ влаштувала в ООН ланч із котлетою по-київськи після засідання Радбезу щодо удару по Охматдиту
Андрій Хливнюк
10 липня, 2024 середа
"За Охматдит": лідер Бумбокса та військовий Хливнюк показав, як помстився окупантам
Радослав Сікорський
11 липня, 2024 четвер
У Польщі для вступу в Український легіон зареєструвалися кілька тисяч людей
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.6
    Купівля 40.6
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.9
    Продаж 44.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 липня
12:46
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Борової на Харківщині, - Жорін
12:43
Ексклюзив
В'ятрович у вишитій сорочці Бандери
"Коли українці й поляки борються між собою, цим користується Росія": історик В'ятрович про Волинську трагедію
12:32
Південна Корея
Проєкт "Зоряні війни": Південна Корея розгорне лазерну зброю для збиття дронів КНДР
12:11
Ніколас Кейдж і Вестон Кейдж Коппола
Сина Ніколаса Кейджа заарештували за підозрою в нападі на матір
12:06
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
База США у Польщі, здатна перехоплювати балістичні ракети, готова до використання, - Столтенберг
12:04
OPINION
Олег Манчура
Коли проклинаємо русскіх, згадаймо й тих, хто зірвав нашу ракетну програму
12:02
САУ "Богдана"
Україна найближчими місяцями отримає 18 САУ "Богдана", профінансованих Данією
12:01
винищувачі JAS 39 Gripen
"Це рішення українського уряду": очільник МЗС Швеції розповів, коли можуть відновити зупинений процес передачі Gripen Києву
11:39
На Херсонщині росіяни скинули з дрона вибухівку на рятувальників, коли ті працювали на місці обстрілу
11:30
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Відпочивав на Сейшельських Островах замість служби: колишній одеський військком Борисов постане перед судом
11:30
електроенергія
Через аномальну спеку споживання електроенергії зростає, обмеження діють упродовж доби: ситуація в енергосистемі 11 липня
11:12
Ексклюзив
корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа"
До закінчення бойових дій у Чорне море не зайде: капітан 1 рангу про новий корабель "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗСУ
11:11
Михайло Галузін
Заступник Лаврова заявив, що Росія не братиме участі у другому Саміті миру
11:09
виробництво FPV-дронів у Калуші
Комплектуючі для БПЛА: НБУ розширив перелік товарів оборонного призначення, які купують за кордоном волонтери
11:02
На фото: Бен Аффлек та Дженніфер Лопес
Імовірне розлучення Лопес і Аффлека: акторка націлена відібрати в чоловіка половину статків, - ЗМІ
10:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
Найбільший страх НАТО – Трамп, а Україна хоче провести другий Саміт миру до виборів у США. Акценти світових ЗМІ 11 липня
10:35
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр
До Києва прибув лідер угорської опозиції Петер Мадяр
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 липня: скільки коштують долар та євро
10:21
електроенергія, графіки відключень
Держенергонагляд перевірить, чи справедливо обленерго застосовують графіки вимкнень світла
10:18
СБУ затримала іноземне вантажне судно та його капітана, який допомагав вивозити українське зерно з Криму
10:17
Jerry Heil
Jerry Heil випустила кліп на пісню Virgin Maria - ідейне продовження треку Teresa & Maria
10:07
OPINION
Віталій Портников
Знищення України після перемовин. Колонка Віталія Портникова
10:00
Партнерський матеріал
БФ "280 днів"
Попри війну: як БФ "280 днів" допомагає народжувати нове покоління українців
10:00
Княгиня Ольга
11 липня — день пам'яті святої рівноапостольної Ольги. Що ще варто знати про цей день
09:53
Ексклюзив
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Дрони та артилерія знищують ворога ще на етапах ротацій навіть у ближніх тилах, - офіцер бригади "Рубіж" Назаренко
09:38
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Влада Тайваню зафіксувала навколо острова 66 бойових літаків і 7 кораблів КНР
09:24
діти, злочини росії
Окупанти планують вивезти 750 дітей із ТОТ Луганщини до Астраханської області РФ, - ОВА
09:16
Віктор Орбан
Орбан зустрінеться з Трампом у Флориді 11 липня, - Bloomberg
09:10
Оновлено
новини Львівщини
Удар РФ по Кривому Рогу 8 липня: в РВА розповіли про стан постраждалих
09:04
Сільгосппідприємство на Харківщині
Окупанти атакували КАБами сільгосппідприємство на Харківщині: поранені 4 людини, постраждали тварини
09:00
Новини компаній
Девелопери прогнозують поступове підвищення цін на нерухомість: залежатиме від ряду факторів
08:53
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 146 боєзіткнень, найбільше ворожих атак - біля Новоолександрівки на Донеччині
08:44
Рустем Умєров
Три напрямки: Умєров розповів, на що витратять перший транш коштів від заморожених активів РФ
08:36
дрони
Коаліція дронів для України створила фонд, у ньому вже понад €45 млн
08:28
Ексклюзив
Карта. Борова_Сватове_1007
Росіяни намагаються вийти на лівий берег річки Оскіл, - голова Куп'янської МВА Беседін
08:16
Саміт миру. Володимир Зеленський
Україна планує скликати другий Саміт миру за участі Росії та до виборів у США, - Bloomberg
08:06
На фото втрати окупантів
Спецпризначенці СБУ знищили 30 ворожих танків, 12 систем ППО та 11 складів із боєприпасами впродовж двох тижнів
08:05
OPINION
Микола Княжицький
Україну не перемогти: Західні союзники проти Москви та Пекіна
07:51
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
"Двері до НАТО рішуче відчинені, чекаємо з нетерпінням": Блінкен звернувся до Кулеби на саміті Альянсу
07:31
Інфографіка
БМП. вбиті росіяни
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 555 тис. військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV