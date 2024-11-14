Коли чекати мокрий сніг, а коли - потепління: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Якщо завтра, 15 листопада, в Україні буде не вище навіть вдень +1...+4 °C, то вже в суботу очікується +4...+7 °C, а в неділю +6...+12 °C. Та ще й без опадів, а в неділю можливо навіть можна буде побачити сонечко!" - повідомила Діденко.

Так, 15 листопада повсюди в Україні очікується хмарна погода. На заході, півночі та в центрі - мокрий сніг. На півдні та сході - без істотних опадів.

Також вітер північно-західний, помірний на заході України - до сильного. Температура повітря вночі близько 0 °C, вдень +1...+4 °C.

У Києві 15 листопада - мокрий сніг. Вночі близько 0 °C, вдень +2 °C.