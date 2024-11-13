Де 14 листопада чекати на мокрий сніг і ожеледицю: прогноз погоди від Наталки Діденко
У четвер, 14 листопада, у північних, центральних і східних областях, а також у Києві очікується мокрий сніг
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Схоже, у Києві завтра буде перший сніг. Вже було пару білих мух нещодавно, але то таке, ніби примарилося. Сніг очікується мокрий, проте все ж новинка метеорологічна", - написала пані Діденко.
Температура повітря в Києві вночі становитиме близько 0 °C, вдень +2...+3 °C.
На півночі, в центрі та на сході України крім мокрого снігу можлива також ожеледиця.
"В Україні 14 листопада мокрий сніг, подекуди ожеледиця та налипання мокрого снігу ймовірні у північних, центральних та східних областях. На заході завтра більше обійдеться просто щільною хмарністю. На півдні все ж переважно дощ", - написала пані Діденко.
Температура повітря в Україні вночі становитиме близько 0 °C, вдень +1...+3 °C, на півдні країни +5...+9 °C.
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