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Де 14 листопада чекати на мокрий сніг і ожеледицю: прогноз погоди від Наталки Діденко

Увесь Лесь
13 листопада, 2024 середа
14:21
Суспільство Наталка Діденко

У четвер, 14 листопада, у північних, центральних і східних областях, а також у Києві очікується мокрий сніг

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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Схоже, у Києві завтра буде перший сніг. Вже було пару білих мух нещодавно, але то таке, ніби примарилося. Сніг очікується мокрий, проте все ж новинка метеорологічна", - написала пані Діденко.

Температура повітря в Києві вночі становитиме близько 0 °C, вдень +2...+3 °C.

На півночі, в центрі та на сході України крім мокрого снігу можлива також ожеледиця.

"В Україні 14 листопада мокрий сніг, подекуди ожеледиця та налипання мокрого снігу ймовірні у північних, центральних та східних областях. На заході завтра більше обійдеться просто щільною хмарністю. На півдні все ж переважно дощ", - написала пані Діденко.

Температура повітря в Україні вночі становитиме близько 0 °C, вдень +1...+3 °C, на півдні країни +5...+9 °C.

Теги:
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Україна
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