"Неповернення територій": NYT назвала основний пріоритет України
Українські посадовці заявляли, що не віддадуть окуповані території в рамках будь-якого мирного врегулювання. Наразі Україна ставить у пріоритет гарантії безпеки
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.
За словами високопосадовців, захист інтересів України на потенційних переговорах залежатиме не від територіальних кордонів, які, ймовірно, будуть визначатися бойовими діями, а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.
"Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання. Перше - це гарантії безпеки", - заявив високопоставлений український чиновник, який говорив на умовах анонімності.
У жовтні президент України Володимир Зеленський, коментуючи питання припинення вогню, заявив: "Всі розуміють, що яким би шляхом ми не пішли, юридично ніхто не визнає окуповані території як такі, що належать іншим країнам".
Як зазначає видання, дискусії щодо потенційного врегулювання загострилися після перемоги Дональда Трампа, який пообіцяв наполягати на негайних переговорах, на президентських виборах у США.
- Конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц заявив, що Трамп планує посадити за стіл переговорів обидві сторони - таким чином республіканець хоче завершити війну РФ проти України.
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