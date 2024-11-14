"Неповернення територій": NYT назвала основний пріоритет України

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

За словами високопосадовців, захист інтересів України на потенційних переговорах залежатиме не від територіальних кордонів, які, ймовірно, будуть визначатися бойовими діями, а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.

"Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання. Перше - це гарантії безпеки", - заявив високопоставлений український чиновник, який говорив на умовах анонімності.

У жовтні президент України Володимир Зеленський, коментуючи питання припинення вогню, заявив: "Всі розуміють, що яким би шляхом ми не пішли, юридично ніхто не визнає окуповані території як такі, що належать іншим країнам".

Як зазначає видання, дискусії щодо потенційного врегулювання загострилися після перемоги Дональда Трампа, який пообіцяв наполягати на негайних переговорах, на президентських виборах у США.