Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Путін доручив створити 50-метровий монумент "визволителям" у Маріуполі

Путін доручив створити 50-метровий монумент "визволителям" у Маріуполі

Юлія Лаврук
14 листопада, 2024 четвер
13:02
Війна з Росією Маріуполь

Російський диктатор Володимир Путін доручив створити 50-метровий монумент "визволителям" на березі моря в тимчасово окупованому Маріуполі

Зміст

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Там зазначили, що про це йшлось на засіданні місцевого відділення російського військово-історичного товариства. Монумент планують звести на березі моря, додавши російський герб.

"Таким чином, загарбники намагаються героїзувати вбивць, які у 2022 році системно знищували місто, взявши його в тримісячну облогу. У результаті, щонайменше 22 тисячі мирних людей загинули", - йдеться в повідомленні.

У міськраді додали, що окупантам важливо нав'язати викривлену версію подій дітям. Тому на засіданні також заявили про створення профільних класів з "поглибленого вивчення минулого Росії". 

  • У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни планують змінити оздоблення храму святого Петра Могили, який увійшов до Книги рекордів України.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Путін
Маріуполь
російська армія
окуповані території
окупанти
пропаганда
Читайте також:
Савченко, Безугла
Автор Світлана Кравченко
13 листопада, 2024 середа
Безугла та Савченко звернулися до СБУ одна щодо одної: чого вимагають
Наталка Діденко
Автор Увесь Лесь
13 листопада, 2024 середа
Де 14 листопада чекати на мокрий сніг і ожеледицю: прогноз погоди від Наталки Діденко
Автор Юрій Богданов
13 листопада, 2024 середа
"Мир у січні" нереальний
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.47
    Продаж 44.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
14 листопада
13:02
В Україні проведуть онлайн-фестиваль європейського кіно EUFF 2024
13:01
Війна з Росією, ЗСУ
"Неповернення територій": NYT назвала основний пріоритет України
12:47
OPINION
Зберігати єдність, не допускаючи внутрішнього розбрату. Це головний наш рецепт
12:40
електроенергія
Споживання електроенергії залишається високим: ситуація в енергосистемі 14 листопада
12:39
Окупанти застрелили цивільну на Донеччині: Офіс генпрокурора почав розслідування
12:32
На Харківщині під час пожежі загинули 5 людей, з них 4 дитини
12:22
Співак Ray J заявив, що зірки, які брали участь у вечірках Diddy, намагаються підкупити імовірних жертв
12:21
Ексклюзив
новини Львівщини
Уряд вніс зміни щодо виплати для родичів військових, які зникли безвісти за особливих обставин, - Денісова
12:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Союзники України в Європі розглядають колись табуйовані переговори "земля-за-мир", а нова амбасадорка США в НАТО відмовляється від своєї позиції про важливість членства України в Альянсі. Акценти світових ЗМІ
12:19
Донецька область
У ЗСУ спростували інформацію про окупацію Іллінки на Донеччині
12:04
Володимир Зеленський
The Times: Ядерний варіант Зеленського. До бомби Україні залишилися "лічені місяці"
12:02
OPINION
Демократія — про безпеку, а не гру з формальним голосуванням
11:57
госпітальєрка Марія-Христина Двойнік
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік
11:37
Дистанційно-керований модуль "Пернач"
Міноборони допустило до постачання дистанційно-керований модуль "Пернач"
11:22
Роман Левкової про Крим "За Перекопом є земля" вийшов у словацькому перекладі
11:19
Сніг
Коли чекати мокрий сніг, а коли - потепління: прогноз погоди від Наталки Діденко
11:15
Ексклюзив
окупанти танк
Росіяни активно звозять військову техніку на ремонт до окупованого Маріуполя, - Андрющенко
10:52
електроенергія, відключення
На Харківщині через удар РФ пошкоджено ЛЕП: у низці населених пунктів немає світла
10:44
У Великій Британії підняли рейтинг "Зоряним війнам: Повернення Джедая": фільм треба дивитися з батьками
10:41
НАТО, Трамп
Хоче посадити за стіл переговорів: Волц розповів, як Трамп планує завершити війну в Україні
10:35
Куп'янськ
Росіян, які проникли у Куп'янськ, знищили, - очільник МВА
10:31
США, Південна Корея
Перемога Трампа змусила Південну Корею переглянути плани щодо передачі зброї Україні, - Bloomberg
10:17
На Запоріжжі та Волині затримали паліїв, які працювали на замовлення РФ
10:13
Аналітика
вибори в румунії
Перший тур президентських виборів в Румунії. Коли кандидат, що займе друге місце – вирішуватиме все
10:09
Оновлено
В окупованому Криму обвалився міст
Через обвал мосту у Криму окупанти зупинили вантажні перевезення залізницею
10:07
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий в обмінниках
10:00
OPINION
Ударити залпом БПЛА та ракет по Москві
09:51
Антиєврейські заворушення в Амстердамі
В Амстердамі попри заборону відбулася нова антиізраїльська вулична акція, є затримані
09:37
Ексклюзив
Куп'янськ
"У Куп'янську ситуація вже давно розвивається негативно": депутат міськради Харкова Ревчук назвав причини
09:30
Новини компаній
У Бородянці за підтримки благодійників відкрили хаб для жінок, які постраждали від війни
09:23
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакувала Україну КАБами та "шахедами": на Полтавщині є влучання
09:22
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Росіяни звинувачують жителів ТОТ у підготовці терактів і судять за дії, яких ті не вчиняли, - депутатка Запорізької райради Сисоєва
09:15
Артем Дмитрук
Нардеп-"слуга" Дмитрук після втечі з України дав інтерв'ю російським пропагандистам RT
08:56
ППО
Українська ППО знищила вночі 21 з 59 БПЛА
08:43
Тіло чоловіка, який загинув після вибуху перед Верховним федеральним судом, Бразиліїя, 13 листопада 2024 р
Біля Верховного суду Бразилії підірвався та загинув чоловік
08:25
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Адміністрація Байдена готує запит до Конгресу щодо нової допомоги Україні
08:18
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 161 боєзіткнення: найбільше атак на Курахівському напрямку
08:01
OPINION
блог Лариса Волошина
Варто починати приймати реальність, в якій ми воюємо без Америки
07:55
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
Армія РФ за добу втратила 1690 військових, 19 танків і 65 артсистеми
07:47
Дональд Трамп
Команда Трампа готує списки на звільнення службовців Пентагону, - Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV