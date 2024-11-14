Путін доручив створити 50-метровий монумент "визволителям" у Маріуполі
Російський диктатор Володимир Путін доручив створити 50-метровий монумент "визволителям" на березі моря в тимчасово окупованому Маріуполі
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
Там зазначили, що про це йшлось на засіданні місцевого відділення російського військово-історичного товариства. Монумент планують звести на березі моря, додавши російський герб.
"Таким чином, загарбники намагаються героїзувати вбивць, які у 2022 році системно знищували місто, взявши його в тримісячну облогу. У результаті, щонайменше 22 тисячі мирних людей загинули", - йдеться в повідомленні.
У міськраді додали, що окупантам важливо нав'язати викривлену версію подій дітям. Тому на засіданні також заявили про створення профільних класів з "поглибленого вивчення минулого Росії".
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