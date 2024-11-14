У ЗСУ спростували інформацію про окупацію Іллінки на Донеччині

Про це йдеться на Facebook-сторінці СтратКом ЗСУ.

"Населений пункт Іллінка Донецької області знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції", - йдеться в повідомленні.

Там також додали, що інформація про начебто перебування російських військ у Куп'янську теж не відповідає дійсності. В СтратКомі наголосили, що місто повністю перебуває під контролем Сил оборони України.

Зазначимо, що інформаційний OSINT-портал DeepState в ніч на 14 листопада поінформував про нібито окупацію ворогом Іллінки на Донеччині.