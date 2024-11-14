У ЗСУ спростували інформацію про окупацію Іллінки на Донеччині
СтратКом ЗСУ спростував інформацію щодо окупації російською армією населеного пункту Іллінка на Донеччині
Про це йдеться на Facebook-сторінці СтратКом ЗСУ.
"Населений пункт Іллінка Донецької області знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції", - йдеться в повідомленні.
Там також додали, що інформація про начебто перебування російських військ у Куп'янську теж не відповідає дійсності. В СтратКомі наголосили, що місто повністю перебуває під контролем Сил оборони України.
Зазначимо, що інформаційний OSINT-портал DeepState в ніч на 14 листопада поінформував про нібито окупацію ворогом Іллінки на Донеччині.
- Очільник Куп'янської МВА повідомив, що в місті вдалося знищити десант РФ, який 13 листопада прорвався на лівобережну частину міста.
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