Шмигаль запропонував створити дві групи для координації проєктів відновлення

Про це повідомив прем'єр-міністр України в Telegram.

Йдеться про створення Оперативної групи з відновлення та Дорадчої групи при Агентстві відновлення, які сприятимуть координації та конкретизації проєктів відновлення.

За словами Шмигаля, метою роботи Оперативної групи з відновлення буде створення "єдиного вікна" для обміну інформацією про нагальні потреби відбудови та відновлення, інфраструктурні проєкти на регіональному рівні та пріоритетні секторальні проєкти.

Зокрема, робота групи включатиме регулярні зустрічі за участю віцепрем'єр-міністра з питань відновлення України, відповідних міністерств, спеціальних посланників з питань відновлення, членів Української платформи донорів тощо.

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Водночас Дорадча група при Агентстві відновлення має зосередитися на практичній реалізації проєктів та ефективному використанні ресурсів, що допоможе спрямувати їх ефективно та прозоро для досягнення результатів у найкоротші терміни.

Прем'єр також наголосив на необхідності посилити співпрацю на регіональному рівні. Він розповів про приклади ефективності патронату над конкретним регіоном та закликав партнерів долучатися до цього формату співробітництва.