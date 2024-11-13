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Ексклюзив

Польські депутати про відбудову України: "Польща знає, як це робити. Хочемо брати активнішу участь"

Ірена Моляр
13 листопада, 2024 середа
12:01
Суспільство Via Carpatia 2024

Марцін Босацький, депутат Сейму Республіки Польща та Яцек Карновські, депутат Сейму Республіки Польща, адвокат Марцін Дударскі, кандидат юридичних наук, зазначили, що Польща має досвід інтегрування в ЄС, а також за останні два роки реалізувала потужну інвестиційну програму за європейські кошти

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Про це вони розповіли на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ Польща є лідером у допомозі Україні як військового, так і гуманітарного характеру. Польща виділила майже 5% власного ВВП на допомогу Україні за останні два з половиною роки. Для порівняння США надали неповних пів відсотка від свого ВВП, тобто пропорційно у 10 разів менше, ніж це зробила Польща. Одночасно з цим ми хотіли б, щоб відбувалася посилена економічна співпраця, щоб Польща брала більш активну участь у відбудові України, зокрема в енергетичній, логістичній сферах. Щоб відбувалася відбудова доріг, інфраструктури за участі польських партнерів. Польща знає, як це робити, тому що нашу потужну інвестиційну програму ми реалізували протягом останніх двох років, відбудовуючи та використовуючи європейські кошти", - зазначив Марцін Босацький.

За його словами, в Україну ці європейські кошти вже починають надходити й щоразу вони будуть надходити у більшій кількості, коли Україна стане членом ЄС. Польща має досвід, як функціонувати та використовувати такі допоміжні кошти. Асоціація підприємців Польщі та польські бізнесмени чекають, щоб більшою мірою співпрацювати з Україною.

Адвокат Марцін Дударскі, кандидат юридичних наук розповів про інвестиційний проєкт щодо побудови біля українського кордону інтермодального сухого порту за участі польського бізнесу та південнокорейських партнерів: "Той центр, який ми зараз створюємо на кордоні, слугуватиме, щоб посилити логістичні спроможності для подальшої відбудови України. Також йде активна робота над двома проєктами у харчовій промисловості, є злиття між українськими та польськими компаніями. Всі проєкти, про які ми зараз говоримо, принесуть справжню відбудову для України".

Депутат Сейму Республіки Польща Яцек Карновські зауважив, що 25 років був мером польського міста Сопот і брав участь у процесі входження Польщі в ЄС, тому добре пам'ятає і переговори, й інтеграцію.

"А ще я пам'ятаю всі помилки, які ми зробили. І з погляду органів самоуправління та державної влади можемо підказати, яких помилок варто уникати. Ми також вчилися що таке ЄС, вивчали досвід німців, англійців, французів. А зараз настав той час, коли можемо поділитися своїми знаннями. Представляючи органи місцевого самоуправління Польщі, можу сказати, що нам є чого й у вас повчитися, як ви працюєте з критичною інфраструктурою, самообороною. Хочу зауважити, що ви повинні максимально децентралізувати владу. На мою думку, максимум влади має бути переданий на найнижчий рівень, тоді це забезпечує найвищу ефективність", - підкреслив депутат Сейму Республіки.

Карновські додав, що процес відбудови України треба починати вже зараз, також треба продумати спосіб, яким українці будуть відбудувати свою країну, використовуючи найкращі технології, і з цим Європа охоче поділиться.

  • 12 листопада у Києві відбулося урочисте відкриття Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи “Via Carpatia 2024”. Захід зібрав українських та закордонних інтелектуалів, науковців, громадських та політичних діячів, волонтерів, митців, освітян. У фокусі Форум Via Carpatia 2024 – теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії.
  • 13 листопада стартувала конференція "Українсько-польська зустріч" в межах Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia. До Києва прибули науковці, парламентарі, урядовці, митці Польщі під проводом голови польсько-української парламентської групи Марціна Босацького

  • В панелі "Відбудова України. Напрямки співпраці України та Польщі, реалізація проєктів" взяли участь голова польсько-української парламентської групи Роман Ващук, бізнес-омбудсмен, Ганна Гопко, голова правління Мережі захисту національних інтересів «АНТС», експертка з зовнішньої політикидержавний секретар Міністерства фінансів та регіональної політики Артем Ковальов, народний депутат України, голова підкомітету з питань залізничного транспорту та підкомітету з питань річкового транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Олексій Рябикін, заступник Міністра розвитку громад та територій України

     

Теги:
Новини
Україна
Польща
ЄС
Економіка
відбудова України
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