У Києві відкрилась “Українсько-польська зустріч”: парламентарі, урядовці і експерти обговорюють партнерство в обороні, енергетиці та відбудові

Про це передає Еспресо.

Відкрили конференцію народні депутати України, співголови депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків із Республікою Польща Микола Княжицький, Артем Ковальов та депутат Сейму Республіки Польща, голова польсько-української парламентської групи Марцін Босацький. Онлайн до заходу долучився Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Боднар.

Микола Княжицький, співголова депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща, наголосив, що роль Польщі після виборів у США зростає, зокрема й у ЄС, і вона стала лідером з підтримки України: Дональд Туск зустрічається із європейськими лідерами, Радослав Сікорський анонсував майбутні серйозні дискусії в Раді ЄС. За словами депутата, в різні моменти історії, ми вигравали, коли були разом, але і об'єднувались ми саме тоді, коли загроза була найбільшою.

“Сьогодні Київ перебував під комбінованим обстрілом. Я вдячний польським колегам, які незважаючи ні на що, прибули до нашої столиці на Форум Via Carpatia. Безпека України та Польщі взаємопов’язані: це розуміють політики по обидва боки кордону і ми системно працюємо в межах парламентських груп обох держав. Ідея зробити таку зустріч виникла тому, що теми, визначені до обговорення, зараз є надзвичайно актуальними для обох країн. На Форумі Via Carpatia присутні посадовці, депутати, будуть зустрічі з міністрами. Будемо говорити про інвестиційні проєкти, про енергетику, про подолання ворожої дезінформації. Сподіваємося на конкретні результати. Ми можемо врахувати інтереси одне одного щоб разом перемогти і бути великою потугою в Європейському Союзі”, - зазначив Микола Княжицький.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Бондар акцентував, що впродовж року активізувалася співпраця на рівні парламентів обох держав. Зокрема, Сейм Польщі визнав геноцид депортації кримських татар та засудив викрадення українських дітей Росією. “Ми вдячні за відкриті серця до українців, які тікали від війни. Ворог добре відомий і небезпека від нього розповсюджується по всій Європі. Важливо продовжувати оборону та розуміти один одного”, - сказав він. Василь Бондар також висловив сподівання на головування Польщі в ЄС наступного року, яке може відкрити для України нові двері до ЄС “Інтеграція до НАТО - допомагатиме і Україні, і Польщі будувати більш безпечну Європу, означатиме європейський спокій і стабільність. У нас багато спільного, нас об'єднують питання кордону, енергетики, зміцнення економік”, - наголосив дипломат.

Марцін Босацький, депутат Сейму Республіки Польща, голова польсько-української парламентської групи підкреслив, що немає в світі ближчого партнера для України, аніж Польща. “Ваші цілі є також нашими цілями. Якщо ви будете вільними, самодостатніми, членами ЄС та НАТО, то Польща теж буде в безпеці”, - сказав він у вступному слові.

Марцін Босацький звернув увагу, що між представниками парламентів можна обговорювати і вирішувати багато питань, а потім вже зі спільною позицією виносити їх на урядовий чи дипломатичний рівень.

“Пропаганда росії робить все, по обидві сторони кордону, щоб підвищувати проблеми до ролі стратегічних перешкод і зменшувати значення того, що нас об'єднує. Але наше братерство з лютого 2022 не має аналогів в суспільній історії… Це братерство, як наріжний камінь, треба частіше підкреслювати, тому що є сили, передовсім зовнішні, Росія, які хочуть змусити забути про це”, - сказав Марцін Босацький.

“В умовах війни проводити такі зустрічі вкрай важливо, приємно, що Україна і Польща можуть говорити про минуле і про подальшу співпрацю. Ми робимо все, щоб такі зустрічі відбувалися частіше. І невеликі зустрічі на рівні парламентських груп переросли у формат форумів із залученням кращих аналітиків, експертів”, - повідомив Артем Ковальов, народний депутат України, співголова депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща.

Учасники дискусій в межах українсько-польської зустрічі - представники Міністерства оборони України, Міністерства стратегічних галузей промисловості, урядових структур Польщі, Консорціуму оборонної інформації, який об’єднує аналітиків з провідних українських та міжнародних дослідницьких центрів: Національного інституту стратегічних досліджень, інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, а також New Geopolitics Research Network та інших.

Українсько-польська зустріч - серед основних подій Міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024, який проводиться уже всьоме. Від початку створення, із 2018-го року Via Carpatia відбувалася у серці Гуцульщини - Верховині та Криворівні, а також у Львові та Івано-Франківську. Особливість цьогорічного заходу у тому, що він вперше відбувається у Києві, а тематика панельних дискусій охоплює не лише гуманітарні теми, а й безпекові питання та майбутнє відбудови України.

Завершиться цьогорічний Міжнародний форум Via Carpatia оголошенням лауреата та церемонією вручення Премії “За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів” Станіслава Вінценза.