Польща розмістила танки біля кордону з РФ
Перші танки К2 південнокорейського виробництва прибули до Польщі. Вони дислокуватимуться у місті Бранево - за кілька кілометрів від Калінінградської області РФ
Про це заявила речниця 16-ї Поморської механізованої дивізії майор Магдалена Косцинська, передає "Європейська правда".
Зазначається, що танки К2 виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem. Вони прибули до 9-ї бронетанкової кавалерійської бригади на автопричепах.
У четвер представники завершать формальності, необхідні для прийняття танків. Наступним етапом стане оснащення танків системами, які використовуються в польській армії, в тому числі засобами зв'язку.
"У першій партії 9-та бригада отримала сім танків. Ще одна партія очікується наприкінці цього року. Наразі у підрозділі є 8 підготовлених екіпажів, які пройшли навчання з інструкторами з 20-ї механізованої бригади", – розповіла майор Косцинська.
- Минулого року Польща розгорнула в селищі Чартаєв, що неподалік від кордону з Білоруссю, новий танковий батальйон у складі першої піхотної дивізії.
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