Польща розмістила танки біля кордону з РФ

Про це заявила речниця 16-ї Поморської механізованої дивізії майор Магдалена Косцинська, передає "Європейська правда".

Зазначається, що танки К2 виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem. Вони прибули до 9-ї бронетанкової кавалерійської бригади на автопричепах.

У четвер представники завершать формальності, необхідні для прийняття танків. Наступним етапом стане оснащення танків системами, які використовуються в польській армії, в тому числі засобами зв'язку.

"У першій партії 9-та бригада отримала сім танків. Ще одна партія очікується наприкінці цього року. Наразі у підрозділі є 8 підготовлених екіпажів, які пройшли навчання з інструкторами з 20-ї механізованої бригади", – розповіла майор Косцинська.