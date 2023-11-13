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Польща розгорнула новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю

13 листопада, 2023 понедiлок
08:29
Світ Польща розгорнула новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю

У неділю, 12 листопада, Польща розгорнула в селищі Чартаєв, що неподалік від кордону з Білоруссю, новий танковий батальйон у складі першої піхотної дивізії

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Польщі.

Зазначається, що в Чартаєві очільник міноборони Маріуш Блащак узяв участь у відкритті нової військової частини та зустрівся з військовослужбовцями новоствореної 1-ї піхотної дивізії.

У селищі вже розгорнуте контейнерне містечко, а в найближчі роки планується розбудова постійної інфраструктури. Бронетанкова бригада буде призначена для ведення бойових дій у складі дивізіону або самостійно в різних рельєфно-кліматичних умовах.

Як наголошує міноборони Польщі, створення цієї бригади значно посилить бойовий потенціал збройних сил країни на ключовому напрямку оборони.

"Ми усвідомлюємо загрози. Ми чудово усвідомлюємо, що кремлівські правителі почали війну, бо хочуть відбудувати Російську імперію. Це завжди було небезпечно для народів, які жили по сусідству. Тому, щоб запобігти нападу на нашу Батьківщину, ми зміцнюємо польську армію і створюємо нові військові підрозділи. Цей танковий батальйон тут, у Сем'ятицькому районі, буде оснащений танками К2. Це сучасні танки, які були розроблені в ХХІ столітті", - наголосив очільник польського міноборони. 

Польща розгорнула новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю

Фото: міноборони Польщі

За його словами, військові частини, які створюються у складі 1-ї піхотної дивізії легіонів, будуть оснащені сучасною зброєю. 

У Чартаєві вже є контейнерний табір з необхідною соціально-побутовою інфраструктурою, а розширення постійної інфраструктури планується в найближчі роки. На першому етапі створення підрозділу тут дислокуватиметься понад сто бійців, а згодом – кілька сотень постійно. Підрозділ матиме сучасну техніку, закуплену для Польщі в останні роки – танки К2, міномети Rak, ЗРК Poprad. 

Польща розгорнула новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю

Фото: міноборони Польщі

Зазначається, що формування 1-ї піхотної дивізії розпочалося у вересні 2022 року. Вона складатиметься з 12 військових частин: 4 загальновійськових бригад, артилерійської бригади, 4 полків військових типів і 3 спеціалізованих батальйонів. Планується, що дивізія налічуватиме понад 30 тисяч солдатів.

  • У серпні Польща посилила двома тисячами військовослужбовців кордон із Білоруссю на тлі перебування в цій країні російських найманців ПВК Вагнера, а згодом - вертольотами й танками.
  • 7 жовтня стало відомо, що на сході Польщі, поблизу кордону з Білоруссю та Україною, буде створено кілька нових військових підрозділів, зокрема ППО, інженерного й тилового забезпечення.
Польща
Білорусь
Військові новини
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