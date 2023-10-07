Польща формує нові військові підрозділи на кордонах з Україною та Білоруссю
На сході Польщі, поблизу кордону з Білоруссю та Україною, буде створено кілька нових військових підрозділів, зокрема ППО, інженерного й тилового забезпечення
Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до Люблінського воєводства, передає Укрінформ.
Зокрема, в селі Собєшин буде розташовано новий дивізіон ППО на базі зенітно-ракетних систем Poprad i Pilica. Крім того, тут дислокуватимуться інженерний та логістичний батальйони.
Міністр також повідомив про створення 18-ї механізованої бригади зі штабом у місті Понятова. А в Януві-Любельському розміститься новий логістичний батальйон, який входитиме до складу 4-ї бригади тилового забезпечення.
Відзначимо, що торік у березні в Польщі набув чинності закон "Про захист вітчизни". Ним передбачається, зокрема, збільшення чисельності Збройних сил удвічі – до 300 тисяч - та збільшення видатків на обороноздатність держави вже у 2023 році до 3% ВВП.
- 5 жовтня міністр нацоборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про розгортання над Варшавою системи протиракетної оборони на основі Patriot. Чергування стартують уже 6 жовтня.
- 7 жовтня видання Politico інформує, що США ініціюють надання Польщі системи "Залізний купол" в обмін на передачу Patriot Україні.
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