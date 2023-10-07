Польща формує нові військові підрозділи на кордонах з Україною та Білоруссю

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до Люблінського воєводства, передає Укрінформ.

Зокрема, в селі Собєшин буде розташовано новий дивізіон ППО на базі зенітно-ракетних систем Poprad i Pilica. Крім того, тут дислокуватимуться інженерний та логістичний батальйони.

Міністр також повідомив про створення 18-ї механізованої бригади зі штабом у місті Понятова. А в Януві-Любельському розміститься новий логістичний батальйон, який входитиме до складу 4-ї бригади тилового забезпечення.

Відзначимо, що торік у березні в Польщі набув чинності закон "Про захист вітчизни". Ним передбачається, зокрема, збільшення чисельності Збройних сил удвічі – до 300 тисяч - та збільшення видатків на обороноздатність держави вже у 2023 році до 3% ВВП.