США ініціюють надання Польщі системи "Залізний купол" в обмін на передачу Patriot Україні, - Politico
Сполучені Штати Америки розглядаю варіант тристороннього обміну системами ППО між НАТО, Польщею та Україною, у результаті якого Київ отримає додаткові Patriot
Про це повідомляє Politico.
Мова йде про те, що Польща, як союзник НАТО, отримає американські системи "Залізний купол", а частину своїх Patriot передать Україні.
Така схема була запропонована після того, як Ізраїль відхилив прохання Вашингтона і Києва надіслати "Залізний купол" – високоефективну протиракетну, протимінометну і протиартилерійську систему безпосередньо в Україну.
Видання зазначає, що Польща може передати Україні системи, які минулоріч придбала у США.
- Нагадаємо, 1 грудня Джо Байден розпорядився надати Україні військову допомогу у розмірі $1 млрд, додаткову допомогу на $850 млн, а також омріяний Patriot.
- Це рішення змінило і офіційну позицію Берліна, яка в січні заявила, що також передасть Україні одну батарею Patriot. Частину обладнання до "німецького Петріота" передали Нідерланди. В лютому в Німеччині розпочалися навчання для українських військових, які опановували ЗРК. А в квітні обидва дивізіони Patriot прибули в Україну, підсиливши ППО Сил оборони.
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