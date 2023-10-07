США ініціюють надання Польщі системи "Залізний купол" в обмін на передачу Patriot Україні, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Мова йде про те, що Польща, як союзник НАТО, отримає американські системи "Залізний купол", а частину своїх Patriot передать Україні.

Така схема була запропонована після того, як Ізраїль відхилив прохання Вашингтона і Києва надіслати "Залізний купол" – високоефективну протиракетну, протимінометну і протиартилерійську систему безпосередньо в Україну.

Видання зазначає, що Польща може передати Україні системи, які минулоріч придбала у США.