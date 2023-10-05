Уперше в історії: над Варшавою розгортають систему протиракетної оборони
Міністр нацоборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про розгортання над Варшавою системи протиракетної оборони на основі Patriot. Чергування стартують уже 6 жовтня
Про це пише PAP.
В аеропорту варшавського району Бемово Блащак зустрівся з солдатами
37-ї ескадрильї зенітно-ракетних засобів, які розпочнуть чергування на
елементах протиповітряної системи Patriot.
"Ми беремо участь в історичній події, новаторській події. Вперше в історії Варшава отримує протиракетний захист", - сказав міністр.
"Я відновив протиповітряну оборону після тривалої перерви, але вперше в
історії протиракетна оборона використовує дуже сучасну техніку - я думаю, найсучаснішу техніку у світі, тобто систему Patriot. Завтра починаються
чергування", - додав Блащак.
- Про те, що польська влада працює над тим, щоб їхня сухопутна армія стала найбільшою у Європі писав The Telegraph ще у березні. Тоді зазначалося, що російське вторгнення в Україну змусило Польщу зробити справжню революцію в оборонному секторі. Поляки планують витрачати 4% ВВП на армію - цей показник удвічі перевищує нормативи НАТО.
- 27 травня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав документ про збільшення чисельності польської армії у майже два рази.
- 15 серпня у Варшаві провели найбільший за 30 років військовий парад до Дня польської армії - на ньому продемонстрували нові та модернізовані зразки техніки.
- У вересні міністр нацоборони Польщі Блащак підтвердив, що Варшава планує створити найпотужнішу сухопутну армію в Європі.
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