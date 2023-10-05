Уперше в історії: над Варшавою розгортають систему протиракетної оборони

Про це пише PAP.

В аеропорту варшавського району Бемово Блащак зустрівся з солдатами

37-ї ескадрильї зенітно-ракетних засобів, які розпочнуть чергування на

елементах протиповітряної системи Patriot.

"Ми беремо участь в історичній події, новаторській події. Вперше в історії Варшава отримує протиракетний захист", - сказав міністр.

"Я відновив протиповітряну оборону після тривалої перерви, але вперше в

історії протиракетна оборона використовує дуже сучасну техніку - я думаю, найсучаснішу техніку у світі, тобто систему Patriot. Завтра починаються

чергування", - додав Блащак.