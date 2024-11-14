Музика з української пластичної вистави "Косачка" з'явилася на стримінгових платформах

Музика, яку створила до постановки "Косачка" про жіночий погляд на війну та кризи композиторка Олена Шикіна, доступна для прослуховування на стрімінгових платформах

Про це повідомили у пресслужбі проєкту.

Аудіальний світ пластичної вистави "Косачка", презентованої з двома аншлагами в Києві, тепер можна почути поза межами сцени. Музика, яку створила до постановки Юлії Лопати композиторка Олена Шикіна, випускниця школи електронної музики module exchange, доступна для прослуховування на стрімінгових платформах Spotify і Apple Music.

"Косачка" — це перформативне дійство, яке досліджує жіночий погляд на війну та кризи. Вистава створена незалежним колективом танцівниць, музиканток та візуальних мисткинь з України. Назва "Косачка" відсилає до легенд про жінок-воїнів, амазонок, які колись жили на землях сучасної України. Таким чином авторки віддають належне жінкам, які захищають свою країну.

Музичний супровід є одним з центральних елементів "Косачки". Він поєднує в собі електронну й інструментальну музику, шуми й живий вокал. Під час вистав композиторка виконує свою музику як сет наживо.

Музичний сет розпочинається з мотиву народження: природні звуки переплітаються з акустичним звучанням дерев’яних духових інструментів та дзвіночків. Розвиваючись у більш експериментальне звучання з обробленим криком українських степових птахів та ASMR-елементами, музика веде нас до електроакустичної композиції, побудованої на імпровізації українського бандуриста Володимира Войта, яку було записано спеціально для вистави. Ландшафт, який створює композиторка, відображає багатогранність жіночої сутності: від моментів тиші та внутрішнього спокою до ритмічної енергії, що повертає слухача до реальності. Останній трек — це фольклорна пісня у живому виконанні акторки та співачки Соломії Кирилової.

До альбому увійшли 5 треків:

1. BIRTH

2. HAIR

3. THE WAY

4. ARKAN

5. "Ой летіли голубочки" (live)