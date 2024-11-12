Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура У Львові, Івано-Франківську та Києві покажуть вистави, що стали фіналістами театрального фестивалю-премії "ГРА"

У Львові, Івано-Франківську та Києві покажуть вистави, що стали фіналістами театрального фестивалю-премії "ГРА"

Дар'я Тарасова
12 листопада, 2024 вiвторок
17:38
Культура

З 23 листопада по 2 грудня у Львові, Івано-Франківську та Києві пройде фінал 6-го всеукраїнського фестивалю-премії "ГРА", під час якого журі та глядачам покажуть 14 вистав-фіналісток

Зміст

Про це повідомили у пресслужбі театрального фестивалю.

Експертна рада 6-го театрального фестивалю-премії "ГРА" відібрала 14 вистав, які цього року пройшли у фінал. Тепер ці вистави будуть представлені членам міжнародного журі та глядачам у трьох містах України – у Львові, Івано-Франківську та Києві з 23 листопада по 2 грудня.

В останній день, 2 грудня о 17:00 на камерній сцені Національного драматичного театру імені Івана Франка оголосять переможців 2024 року. Засновником та незмінним організатором заходу є Національна спілка театральних діячів України (НСТДУ).

"Уже другий рік проведення "ГРИ" відбувається в умовах воєнного стану. І попри всі виклики, театр продовжує залишатися осередком сили, надії та натхнення для українців. Робота театрів є свідченням стійкості культурної спільноти та її прагнення підтримувати дух нації. А завдяки "ГРІ" українське театральне мистецтво демонструє світу, що воно не лише виживає, а й розвивається навіть у найскладніші часи", - поділився голова НСТДУ, народний артист України Богдан Струтинський.

"Вороги", Львівський театр Заньковецької 

Фото: пресслужба "ГРИ"

"ГРА" – це не просто фестиваль, а престижна премія, формат якої поєднує конкурсну програму з відкритими показами вистав, створюючи простір

На конкурс цьогоріч надійшло 85 заявок від 58 театрів із 18 міст України. Експертною радою, яка складалася з 10 українських фахівців, було сформовано спершу лонглист з 35 вистав, а потім шортлист з 14 вистав. У фіналі беруть участь 13 театральних колективів з 5 міст країни – Київ, Львів, Харків, Одеса та Івано-Франківськ. Лауреати визначатимуться у 7 загальних та 6 індивідуальних номінаціях.

Оцінювати фіналістів будуть члени міжнародного журі з 5 європейських країн:

  • Ева Баль (Польща) – асоційована професорка факультету польської мови Ягеллонського університету, очільниця Дослідницького центру локальних культур;
  • Йорґен Кнудсен (Норвегія) – дипломований мистецтво- та театрознавець, художній керівник театру Black Box в Осло, мультижанровий композитор;
  • Жанін Ортіс (Німеччина) – провідна драматургиня Дюссельдорфського театру Schauspielhaus, очолює Студію молодого актора в Лейпцизькій вищій школі музики й театру імені Фелікса Мендельсона;
  • Мееліс Ойдсалу (Естонія) – естонський театральний критик та журналіст, головний редактор вебпорталу оборонних новин balticsentinel.eu, співавтор та ведучий подкасту про театральне мистецтво Teatrivaht на культурному порталі ERR;
  • Гінріікка Ліндквіст (Фінляндія) – виконавча директорка Nordic Drama Corner, працювала гастрольною менеджеркою, продюсеркою та проєктною координаторкою у сфері перформативних мистецтв.

  • Фото: пресслужба "ГРИ"

Теги:
Новини
Львів
мистецтво
Івано-Франківськ
новини Києва
Читайте також:
Автор Олег Постернак
11 листопада, 2024 понедiлок
Чи "уламає" Трамп Путіна на мир?
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Ірена Моляр
11 листопада, 2024 понедiлок
Путіну немає сенсу ставати на шлях перемовин, він відчуває певний кураж, - Згурець
Автор Віталій Портников
11 листопада, 2024 понедiлок
Найкращий "мир через силу" - удари по Москві
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.91
    Продаж 44.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 листопада
18:20
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Цифровізована і націлена на реабілітацію: Шмигаль розповів про особливості системи, яка замінить МСЕК
18:12
Ексклюзив
Тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч на форумі "Via Carpatia 2024"
Потрібно готуватись до змін присутності США в Європі, - тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Лукасєвіч
18:05
Ексклюзив
Заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Марек Правда
Спочатку треба зупинити Москву, а потім проводити перемовини, - заступник міністра закордонних справ Польщі
18:00
OPINION
Що мають знати "миротворці" та "пророки"
17:57
У Києві представили фільм "Битва за світло", присвячений воїнам ППО, рятувальникам та енергетикам
17:57
нічна атака "шахедів"
Росія запустила "шахеди": ППО спрацювала на Київщині
17:55
Ексклюзив
Заступниця міністра стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр
Сьогодні спроможності виробництва ОПК України більші, ніж купівельна здатність Міноборони, - заступниця міністра стратегічних галузей промисловості
17:47
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
На Netflix вийде фільм про перший бій Усика з Фʼюрі
17:39
Херсонська область
Росіяни обстріляли Зеленівку на Херсонщині: 5 поранених
17:31
Німеччина уряд
Politico: Дострокові вибори в Німеччині - що далі?
17:17
Александар Вучич
Вучич заявив, що Маск долучився до його телефонної розмови з Трампом
17:14
PR
Чорна п'ятниця в Україні: що купувати під час сезонних знижок
17:11
Виконавчою директоркою Українського культурного фонду стала Анастасія Образцова
17:05
Артем Довбик (праворуч), Україна - Грузія
Довбик ризикує пропустити вирішальні матчі України в Лізі націй
17:03
Ексклюзив
полковник Геннадій Коваленко
Україна здатна допомогти в охороні повітряного простору країн Балтії, - представник Міноборони
16:49
Іран
У Тегерані через удари Ізраїлю будують тунель, що сполучатиме станцію метро з лікарнею
16:47
Ексклюзив
Михайло Самусь
Росія нездатна перемогти Україну військовим шляхом, - експерт Самусь
16:39
З початку доби на фронті відбулось 110 бойових зіткнень. На Курахівському напрямку найгарячіше біля Іллінки та Новоселидівки
16:34
Вийшов перший трейлер фільму "Місія нездійсненна: Фінальна розплата"
16:25
OPINION
Європа має припинити боятися ескалації та запросити Україну в НАТО, – Микола Княжицький на форумі Via Carpatia
16:14
COP29
Дуда відмовився робити спільне фото з учасниками COP29 в Баку через Лукашенка
16:11
ЗСУ
Уряд ухвалив постанову щодо переведень воїнів між військовими частинами
16:02
OPINION
Час проросійських "корисних ідіотів" і просто "міських божевільних"
15:43
Київтеплоенерго
Поліція прийшла з обшуками до офісу Київтеплоенерго
15:37
Зірка "Мосту шпигунів" Марк Райленс може зіграти Дамблдора в серіалі про Гаррі Поттера
15:25
В окупованому Криму росіяни переховують бронетехніку в покинутих військових частинах
В окупованому Криму росіяни переховують бронетехніку в покинутих військових частинах, - "Атеш"
15:24
Ексклюзив
Тарас Томенко, режисер
Факт існування українського кіно унеможливлює просування російських фільмів на кінофестивалях, - кінорежисер Томенко
15:13
Кая Каллас
Кая Каллас запропонувала залучити $300 млрд від заморожених російських активів на відновлення України
15:13
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ ударила дроном по Харкову: є постраждалі та пошкодження
15:02
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:59
Екскерівнику Київського метрополітену оголосили підозру в недбалості через підтоплення тунелю на "синій" гілці
14:30
РФ щодня атакує Сумщину в середньому 30 КАБами і 40 FPV-дронами
14:17
Перший сніг у Вітебську, Білорусь (2 листопада 2024 року)
Мокрий сніг і крижаний дощ: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 13 листопада
14:07
Ексклюзив
Максим Голенко, директор театру імені Заньковецької
Під час війни театр - це зброя, - очільник театру ім. Марії Заньковецької Голенко
14:03
Оновлено
Удар по Кривому Рогу 11 листопада
У Кривому Розі оголосили День жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по багатоповерхівці 11 листопада
14:03
OPINION
Про мирні плани Трампа. Що насправді про них відомо?
13:58
Китай, інцидент
У Китаї автівка в'їхала у натовп: загинули 35 людей, 43 постраждалих
13:47
людина спить
Американські вчені з'ясували, що сон може допомогти ухвалювати більш раціональні рішення
13:39
Ексклюзив
Олесь Санін
Карпати є історією духу, я знімав кіно не про пейзажі, а про незламність українського народу, - кінорежисер Санін
13:37
Ілюстративне фото
Адміністраторку проросійських Telegram-каналів засудили до 10 років ув'язнення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV