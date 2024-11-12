У Львові, Івано-Франківську та Києві покажуть вистави, що стали фіналістами театрального фестивалю-премії "ГРА"
З 23 листопада по 2 грудня у Львові, Івано-Франківську та Києві пройде фінал 6-го всеукраїнського фестивалю-премії "ГРА", під час якого журі та глядачам покажуть 14 вистав-фіналісток
Про це повідомили у пресслужбі театрального фестивалю.
Експертна рада 6-го театрального фестивалю-премії "ГРА" відібрала 14 вистав, які цього року пройшли у фінал. Тепер ці вистави будуть представлені членам міжнародного журі та глядачам у трьох містах України – у Львові, Івано-Франківську та Києві з 23 листопада по 2 грудня.
В останній день, 2 грудня о 17:00 на камерній сцені Національного драматичного театру імені Івана Франка оголосять переможців 2024 року. Засновником та незмінним організатором заходу є Національна спілка театральних діячів України (НСТДУ).
"Уже другий рік проведення "ГРИ" відбувається в умовах воєнного стану. І попри всі виклики, театр продовжує залишатися осередком сили, надії та натхнення для українців. Робота театрів є свідченням стійкості культурної спільноти та її прагнення підтримувати дух нації. А завдяки "ГРІ" українське театральне мистецтво демонструє світу, що воно не лише виживає, а й розвивається навіть у найскладніші часи", - поділився голова НСТДУ, народний артист України Богдан Струтинський.
"Вороги", Львівський театр Заньковецької
Фото: пресслужба "ГРИ"
"ГРА" – це не просто фестиваль, а престижна премія, формат якої поєднує конкурсну програму з відкритими показами вистав, створюючи простір
На конкурс цьогоріч надійшло 85 заявок від 58 театрів із 18 міст України. Експертною радою, яка складалася з 10 українських фахівців, було сформовано спершу лонглист з 35 вистав, а потім шортлист з 14 вистав. У фіналі беруть участь 13 театральних колективів з 5 міст країни – Київ, Львів, Харків, Одеса та Івано-Франківськ. Лауреати визначатимуться у 7 загальних та 6 індивідуальних номінаціях.
Оцінювати фіналістів будуть члени міжнародного журі з 5 європейських країн:
- Ева Баль (Польща) – асоційована професорка факультету польської мови Ягеллонського університету, очільниця Дослідницького центру локальних культур;
- Йорґен Кнудсен (Норвегія) – дипломований мистецтво- та театрознавець, художній керівник театру Black Box в Осло, мультижанровий композитор;
- Жанін Ортіс (Німеччина) – провідна драматургиня Дюссельдорфського театру Schauspielhaus, очолює Студію молодого актора в Лейпцизькій вищій школі музики й театру імені Фелікса Мендельсона;
- Мееліс Ойдсалу (Естонія) – естонський театральний критик та журналіст, головний редактор вебпорталу оборонних новин balticsentinel.eu, співавтор та ведучий подкасту про театральне мистецтво Teatrivaht на культурному порталі ERR;
- Гінріікка Ліндквіст (Фінляндія) – виконавча директорка Nordic Drama Corner, працювала гастрольною менеджеркою, продюсеркою та проєктною координаторкою у сфері перформативних мистецтв.
Фото: пресслужба "ГРИ"
- Актуальне
- Важливе