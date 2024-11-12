У Львові, Івано-Франківську та Києві покажуть вистави, що стали фіналістами театрального фестивалю-премії "ГРА"

Про це повідомили у пресслужбі театрального фестивалю.

Експертна рада 6-го театрального фестивалю-премії "ГРА" відібрала 14 вистав, які цього року пройшли у фінал. Тепер ці вистави будуть представлені членам міжнародного журі та глядачам у трьох містах України – у Львові, Івано-Франківську та Києві з 23 листопада по 2 грудня.

В останній день, 2 грудня о 17:00 на камерній сцені Національного драматичного театру імені Івана Франка оголосять переможців 2024 року. Засновником та незмінним організатором заходу є Національна спілка театральних діячів України (НСТДУ).

"Уже другий рік проведення "ГРИ" відбувається в умовах воєнного стану. І попри всі виклики, театр продовжує залишатися осередком сили, надії та натхнення для українців. Робота театрів є свідченням стійкості культурної спільноти та її прагнення підтримувати дух нації. А завдяки "ГРІ" українське театральне мистецтво демонструє світу, що воно не лише виживає, а й розвивається навіть у найскладніші часи", - поділився голова НСТДУ, народний артист України Богдан Струтинський.

"Вороги", Львівський театр Заньковецької

Фото: пресслужба "ГРИ"

"ГРА" – це не просто фестиваль, а престижна премія, формат якої поєднує конкурсну програму з відкритими показами вистав, створюючи простір

На конкурс цьогоріч надійшло 85 заявок від 58 театрів із 18 міст України. Експертною радою, яка складалася з 10 українських фахівців, було сформовано спершу лонглист з 35 вистав, а потім шортлист з 14 вистав. У фіналі беруть участь 13 театральних колективів з 5 міст країни – Київ, Львів, Харків, Одеса та Івано-Франківськ. Лауреати визначатимуться у 7 загальних та 6 індивідуальних номінаціях.

Оцінювати фіналістів будуть члени міжнародного журі з 5 європейських країн: