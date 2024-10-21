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Команда танцювальної вистави "Косачка" влаштує благодійну реабілітаційну резиденцію для жінок-військових

Дар'я Тарасова
21 жовтня, 2024 понедiлок
09:33
Культура

Незалежна пластична вистава "Косачка" вирушає в тур містами України і запускає благодійну реабілітаційну резиденцію для жінок-військових

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Про це Еспресо повідомили у команді "Косачки".

Вистава "Косачка", яка зібрала аншлаги на київських показах та отримала номінацію на Всеукраїнську театральну премію "ГРА" 2024, вирушає в тур. 27 листопада відбудеться показ в Івано-Франківській обласній філармонії, а 28 листопада — у Львівському театрі Лесі Українки.

Створена у 2023 році режисеркою Юлією Лопатою разом із командою незалежних мисткинь з Києва, вистава "Косачка" присвячена українським жінкам-військовим, які захищають країну. Проєкт, що поєднує сучасний танець, електронну музику та візуальне мистецтво, торкається українських традицій та переосмислює ритуали жіноцтва через призму театральної мови сьогодення.

Фото: Віра Думке

Музику для вистави створили композиторка Олена Шикіна та акторка й вокалістка Соломія Кирилова, відома за ролями у фільмах "Памфір" і Leopolis Night. Хореографію Косачки створила незалежна хореографка Галина Пеха, разом зі своєю командою Procontemporary. Костюми для вистави розробила Ася Сутягіна, відома своїми роботами у фільмах "Додому", "Ля Палісіада", "Мої думки тихі". До підготовки оновлених показів долучився американський драматург Пол Барджетто, який уже не вперше працює з українськими митцями у театральних проєктах.

Вистава вже отримала значний резонанс, зібравши аншлаги у Києві та гастролювавши в Хмельницькій філармонії. Крім того, цього літа "Косачка" стала номінантом на Національну театральну премію "ГРА". Покази вистави також мали благодійний компонент, збираючи кошти для підтримки українських захисниць на фронті.

 

Нині перед туром вистави команда "Косачки" у співпраці з Креативною резиденцією MC6 у Славському ініціює благодійну реабілітаційну програму для жінок-військових під назвою VIDNOVA. Резиденція, що відбуватиметься з 20 до 25 листопада, об'єднає мисткинь та професійних психологів, які через мистецько-терапевтичні практики допомагатимуть захисницям стабілізувати їхній емоційний стан.

Паралельно команда "Косачки" буде працювати над оновленим пластичним матеріалом вистави, керуючись досвідом спілкування з військовими. Для Креативної резиденції MC6 цей проєкт стане вже третьою колаборацією у рамках програми VIDNOVA, спрямованої на підтримку ветеранів через мистецтво. Проєкт резиденції разом із командою "Косачки" підтримано Goethe-Institut Ukraine. 
 

Теги:
мистецтво
Івано-Франківськ
львівщина
реабілітація військових
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