Окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища: вода підступає до населених пунктів

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища. Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині", - написав він.

За його даними, станом на 16:00 рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра. Підтоплень житла наразі не зафіксовано.

"Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці й готові до будь-якого розвитку подій", - наголосив чиновник.

Раніше начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун повідомив "Суспільне Донбас", що окупанти, ймовірно, пошкодили греблю Курахівського водосховища, але перевірити це складно через постійні обстріли.

"Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз", — сказав він.

За його словами, є дані, що вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади.

"Ми маємо з інших населених пунктів Великоновосілківської громади інформацію, що там іде вода так, наче шлюзи відкриваються. Ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена", — додав чиновник.

Своєю чергою "Новини Донбасу" з посиланням на джерела в екстрених службах повідомляли, що вода в річці Вовча піднялася наразі на 1 метр. Залежно від ступеня пошкодження дамби є ризик часткового підтоплення населених пунктів, розташованих нижче за річкою Вовчою, а саме сіл Старі Терни, Улакли, Константинополь, Андріївка, Олексіївка, Богатир, Зелений Кут, Новоукраїнка та низки населених пунктів у Дніпропетровській області.



Кількість населення та приватних будинків в зоні можливого підтоплення на цей час невідома.