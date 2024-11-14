Імітуватиме кібератаки на критичну інфраструктуру: Держспецзв'язку та компанія Cyber Ranges запускають платформу Tryzub

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, платформа імітуватиме реальні кібератаки на критичну інфраструктуру в безпечному середовищі. Сервіс відтворюватиме дії великих хакерських груп Gamaredon і Sandworm, які організовували операції в Україні.

"На платформі Tryzub навчатимуться військові підрозділи, урядові та правоохоронні органи, а також оператори критичних мереж з усього світу", - написав Федоров.

Міністр також додав, що частину доходу від тренінгів команда Tryzub передасть UNITED24 на підтримку України.

"Війна в Україні вперше триває і в кіберпросторі, тому наш досвід із цього треку може стати фундаментом для світової кібербезпеки", - резюмував Михайло Федоров.