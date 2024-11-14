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Імітуватиме кібератаки на критичну інфраструктуру: Держспецзв'язку та компанія Cyber Ranges запускають платформу Tryzub

Юлія Лаврук
14 листопада, 2024 четвер
15:22
Технології кібербезпека

Американська компанія Cyber Ranges разом із Держспецзв'язку та CERT-UA запускають кібертренінговий сервіс Tryzub, де уряди та військові організації інших країн навчатимуться протидіяти кібератакам на українському досвіді

Зміст

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, платформа імітуватиме реальні кібератаки на критичну інфраструктуру в безпечному середовищі. Сервіс відтворюватиме дії великих хакерських груп Gamaredon і Sandworm, які організовували операції в Україні.

"На платформі Tryzub навчатимуться військові підрозділи, урядові та правоохоронні органи, а також оператори критичних мереж з усього світу", - написав Федоров.

Міністр також додав, що частину доходу від тренінгів команда Tryzub передасть UNITED24 на підтримку України. 

"Війна в Україні вперше триває і в кіберпросторі, тому наш досвід із цього треку може стати фундаментом для світової кібербезпеки", - резюмував Михайло Федоров.

  • На початку листопада стало відомо, що проросійські хакерські групи здійснили кібератаки проти Південної Кореї після того, як КНДР направила війська до Росії для підтримки її війни проти України.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Війна з Росією
кібератаки
США
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