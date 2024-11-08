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Проросійські хакери збільшили кількість кібератак після відправлення військ КНДР до РФ, - Сеул

Ксенія Золотова
8 листопада, 2024 п'ятниця
13:28
Світ хакер

Проросійські хакерські групи здійснили кібератаки проти Південної Кореї після того, як КНДР направила війська до Росії для підтримки її війни проти України

Зміст

Про це повідомляє офіс президента Сеула, пише Reuters.

Офіс провів екстрену внутрішньовідомчу нараду після виявлення атак відмови в обслуговуванні на деяких урядових і приватних вебсайтах в останні дні.

Деякі вебсайти зазнали тимчасових збоїв, але серйозної шкоди не було, йдеться в повідомленні. Зазначається, що уряд посилить свою здатність реагувати на такі атаки.

"Кібератаки проросійських хакерських груп на нашу країну відбувалися з перервами в минулому, але почастішали після того, як Північна Корея направила війська в Росію та взяла участь у війні в Україні", — йдеться в заяві офісу.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

4 листопада Володимир Зеленський заявив, що ворог перекинув в Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, заявив, що частина північнокорейських солдатів вже брала участь у боях проти українських військових, серед них є втрати.

Теги:
Новини
Росія
КНДР
Південна Корея
Війна з Росією
кібератаки
хакерські атаки
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