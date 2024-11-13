Союзники Трампа тиснуть на нього після інформації про можливе призначення Рубіо держсекретарем США

Про це повідомляє The Washington Examiner.

Наразі Трамп офіційно ще не оголосив, що саме Рубіо є його кандидатом на посаду держсекретаря США.

Водночас відсутність публічної підтримки з боку Трампа змусила союзників Річарда Гренелла повірити, що вони все ще мають певні шанси змінити рішення новообраного президента.

"Однак деякі республіканські, близькі до кампанії Трампа, заявили, що вибір Рубіо, швидше за все, забезпечений, попри тиск, який чиниться на нього з метою вибору іншого кандидата", - йдеться у повідомленні.

Про рішення Рубіо приєднатися до кабінету Трампа на посаді держсекретаря вперше стало відомо від New York Times. Однак Трамп не підтвердив і не спростував повідомлення у Truth Social або в листуванні передвиборчого штабу. Зазначається, що протягом останнього тижня він, як правило, швидко реагував на чутки про кандидатури в адміністрації.