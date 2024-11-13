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Головна Світ Прихильники України відчули полегшення після оголошення призначень Трампа, - Politico

Прихильники України відчули полегшення після оголошення призначень Трампа, - Politico

Катерина Єсікова
13 листопада, 2024 середа
06:21
Світ Дональд Трамп

Прихильники Україн з полегшенням зітхнули після того, як новообраний президент США Дональд Трамп обрав конгресмена Майкла Волца своїм радником з питань національної безпеки та планує призначити сенатора Марко Рубіо на посаду державного секретаря

Зміст

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що обидва законодавці дотримуються зовнішньополітичної доктрини епохи Трампа "Америка понад усе", але все ще залишаються "затятими яструбами", коли йдеться про підхід США до таких супротивників, як Китай, Іран і Росія - далекі від ізоляціоністського крила Республіканської партії, яке прагне відмовитися від України або НАТО.

Рубіо і Волтц ставили під сумнів голосування проти попередніх пакетів американської допомоги Україні. Видання пояснює, що причиною цього був не брак підтримки України, а те, що посадовці вважали, що США витрачають недостатньо коштів на захист південного кордону США. 

Конгресмен Волтц навіть пропонував зняти американські обмеження на те, як Україна може використовувати свою далекобійну зброю по Росії. Адміністрація Джо Байдена на цей крок не наважилася, попри свою повну підтримку України.

"Київ досить спокійний і цілком задоволений тими посадовими особами з питань національної безпеки, які були оголошені сьогодні. Ті, хто просуває наратив про занепокоєння в Києві, роблять це у власних цілях і надають Україні ведмежу послугу", - сказав республіканський експерт з питань зовнішньої політики Деніел Вайдіч.

  • Раніше Дональд Трамп запропонував конгресмену Майку Волтцу увійти до його команди в ролі радника з питань національної безпеки
  • Мільярдер Ілон Маск стане головою нового департаменту урядової ефективності в адміністрації Трампа
  • Ексгубернатора Арканзасу Майка Хакабі Трамп висуває на посаду наступного посла США в Ізраїлі
  • Також Трамп оголосив, кого призначить на посади очільників міністерства внутрішньої безпеки США, міноборони та Центрального розвідувального управління.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
підтримка України
Світ про Україну
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