Лавров поскаржився, що навіть "дружні" країни відмовляються заправляти його літак через санкції

Про це пише The Moscow Times.

За словами Лаврова, у 2023 році, коли він вирушив до Південноафриканської республіки (ПАР) представляти очільника Кремля Володимира Путіна на саміті БРІКС у Йоганнесбурзі, була "ціла історія" з тим, щоб повернутися назад.

"Тому що, виявляється, там практично всі компанії, які здійснюють заправку авіаційним паливом, вони не належать країні", - заявив Лавров.

Він додав, що аналогічна проблема виникла під час його візиту до ще однієї країни БРІКС - Бразилії. Тоді Лаврову довелося летіти на зустріч із президентом Луїсом Лулою да Сілвою на літаку свого колеги Мауро Вієйри.

Лавров зазначив, що його "дратує" така ситуація. На його думку, "дружні" країни певний час будуть "змушені боятися" вторинних санкцій, зокрема тому, що в деяких таких державах "досі зберігається неоколоніалізм".