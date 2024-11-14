Фахових медиків переводять з військових шпиталів на бойові посади в піхоті, - Гончаренко

Про це він написав у Telegram.

"Людей, які рятують життя нашим військовим, щодня роблять надскладні операції, переводять в штурмовики", - написав нардеп.

За його словами, через нібито провал мобілізації Україна відправляє на фронт медиків, які не мають жодної відповідної підготовки.

"Медики - це не просто бойова одиниця, це перша лінія допомоги та шанс на виживання для кожного військового", - наголосив Гончаренко.