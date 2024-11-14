Фахових медиків переводять з військових шпиталів на бойові посади в піхоті, - Гончаренко
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що фахових медиків переводять з військових шпиталів на бойові посади у піхоті
Про це він написав у Telegram.
"Людей, які рятують життя нашим військовим, щодня роблять надскладні операції, переводять в штурмовики", - написав нардеп.
За його словами, через нібито провал мобілізації Україна відправляє на фронт медиків, які не мають жодної відповідної підготовки.
"Медики - це не просто бойова одиниця, це перша лінія допомоги та шанс на виживання для кожного військового", - наголосив Гончаренко.
- За три дні користувачі згенерували у застосунку Резерв+ 100 тис. онлайн-відстрочок від мобілізації. Наразі сервіс доступний для студентів, аспірантів і докторантів, а також для людей з інвалідністю.
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