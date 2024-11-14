На Харківщині через удар РФ пошкоджено ЛЕП: у низці населених пунктів немає світла

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Зазначається, що близько 03:40 внаслідок російського удару в районі Слатиного було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі. Через це електропостачання відсутнє у Слатиному, Безруках, Прудянці, Цупівці та Новій Козачій.

"На місці події працюють профільні спеціалісти. Енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно вирішити цю проблему", - йдеться у повідомленні.