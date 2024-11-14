Мінкульт виступив проти планів КМДА збудувати підземний паркінг на Старокиївській горі

Про це повідомили в Мінкульті.

"Паркінг на 320 машиномісць планують створити за адресою провулок Киянівський, 13-21, в межах кількох археологічних памʼяток: "Культурний шар міста Ярослава", "Копирів кінець", "Поселення та могильник на горі Дитинка" та "Історичний ландшафт київських гір"", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що ця земельна ділянка розташована:

в Центральному історичному ареалі Києва;

впритул до буферної зони об'єкта всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра";

в межах Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ";

в межах охоронної зони I, II, V категорій пам'ятки архітектури національного значення "Андріївська церква";

на території пам'ятки археології національного значення "Культурний шар "Міста Ярослава"".

"Збереження культурної спадщини є елементом національної безпеки. Знищення пам'ятки археології національного значення заради побудови підземного паркінгу на Старокиївській горі є неприпустимим", - наголосили у відомстві.

Що відомо

31 жовтня депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба повідомила, що КМДА хоче збудувати підземний паркінг на Старокиївській горі біля Пейзажної алеї.

Громадська організація "Пасажири Києва" з посиланням на ДПТ по провулку Киянівський, зазначила, що паркінг обійдеться у 225 млн грн.

"Поки невідомо за чий кошт планують будувати паркінг - з бюджету міста чи за інвестиційні. Економічної доцільності в таких паркінгах небагато, тому вірогідно приватні інвестори не зайдуть у цей проєкт і його будуватимуть за міські кошти", - додали в організації.