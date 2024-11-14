Христина Соловій оголосила, що бере паузу від виступів на невизначений період

Про це артистка повідомила в instagram.

"Спішу вас повідомити, що мій концерт у Києві 4 грудня буде останнім. Я беру паузу від виступів на невизначений період. Не сумуйте, мої пташки та не спішіть тішитися, мої хейтери", - написала Соловій.

Співачка пояснила, що перерву в концертній діяльності влаштовує для того, щоб реалізувати свої творчі ідеї й задуми.

"Я сповнена натхнення і сил для нових творчих звершень. Кожен і кожна з вас надихали мене довго, пристрасно і невтомно. І я відчуваю, що настав час втілити це натхнення у новий матеріал", - додала вона.