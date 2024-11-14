Окупанти застрелили цивільну на Донеччині: Офіс генпрокурора почав розслідування

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За попередніми даними, 10 листопада 2024 року на околицях села Терни Лиманської громади росіяни здійснили напад на мирну мешканку. Жінка йшла вулицею, коли росіяни відкрили по ній вогонь. Внаслідок пострілу зі стрілецької зброї вона загинула на місці.

Наразі проводяться оперативні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії та ідентифікації загиблої.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури ведеться досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.