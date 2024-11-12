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Трамп обрав радника з нацбезпеки США

Влад Дідусь
12 листопада, 2024 вiвторок
21:52
Світ Дональд Трамп і Майк Волтц

Республіканець Майк Волтц стане радником з нацбезпеки США після інавгурації 47-го президента Дональда Трампа

Зміст

Про це повідомив наступний президент США Дональд Трамп.

"Я маю честь оголосити, що конгресмена Майка Волтца призначено працювати в моєму кабінеті моїм радником з національної безпеки. Майк — перший "зелений берет" (прим. - Сили спеціальних операцій армії США), який був обраний до Конгресу. Раніше працював у Білому домі та Пентагоні", - заявив Трамп.

Волтц відповідатиме за інформування Трампа з ключових питань національної безпеки та координацію з різними агентствами.

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Хто такий Майк Волтц

Майк Волтц - ветеран армії США і перший "зелений берет", який обрався до Конгресу США. Був директором з оборонної політики за міністрів оборони Дональда Рамсфелда і Роберта Гейтса, і був обраний до Конгресу у 2018 році.

Наразі - очільник підкомітету зі збройних сил Палати представників, опікується військовою логістикою. Також входить до складу спеціального комітету з розвідки.

Як пише Reuters, Волтц є прихильником Трампа та критикує діяльність Китаю в Азійсько-тихоокеанському регіоні. Також заявив про необхідність США бути готовими до потенційного конфлікту.

У 2022 році Майк Волтц закликав адміністрацію Джо Байдена надати Україні більше зброї, щоб допомогти відкинути російські сили. Проте нещодавно заявив, що США потрібно переглянути свою допомогу Києву.

Теги:
Новини
Україна
політика
Дональд Трамп
вибори у США
США
допомога США Україні
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