Росія запустила "шахеди": ППО спрацювала на Київщині

Про пуск БПЛА стало відомо близько 13:30. Тоді Повітряні сили повідомили про можливу роботу ППО на Чернігівщині. Ближче до 14:00 ворожий безпілотник наблизився до Полтавщини.

О 15:26 групу ударних дронів зафіксували на Полтавщині. "Шахеди" тримали курс на Київщину. О 17:30 ударний БПЛА наблизився до Києва зі сторони Броварів.

Київська ОВА о 17:49 відзвітувала про роботу ППО.

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