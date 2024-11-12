Росія запустила "шахеди": ППО спрацювала на Київщині
У вівторок, 12 листопада, російські терористи атакували Україну ударними БПЛА
Про пуск БПЛА стало відомо близько 13:30. Тоді Повітряні сили повідомили про можливу роботу ППО на Чернігівщині. Ближче до 14:00 ворожий безпілотник наблизився до Полтавщини.
О 15:26 групу ударних дронів зафіксували на Полтавщині. "Шахеди" тримали курс на Київщину. О 17:30 ударний БПЛА наблизився до Києва зі сторони Броварів.
Київська ОВА о 17:49 відзвітувала про роботу ППО.
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