"Я молюся за Майка": Джошуа зробив прогноз на бій Тайсон - Пол

Про це повідомляє talkSPORT.

За словами Ентоні Джошуа, він молиться за Майка Тайсона.

"Знаєте, чому Майк програє? Тайсон уже старий. Я молюся, щоб він вийшов здоровим. Я думаю, що Джейк Пол переможе завдяки своїй молодості", – сказав Джошуа.

Джейк Пол - Майк Тайсон. Що відомо про бій

Легендарний американець Майк Тайсон востаннє виходив на ринг в листопаді 2020 року у виставковому бою проти іншої легенди боксу та співвітчизника - Роя Джонса. Зустріч завершилася внічию. Останній офіційний поєдинок Майка Тайсон датований 2005 роком, коли він програв нокаутом ірландцю Кевіну Макбрайду.

Джейк Пол є блогером, який почав займатись боксом. Востаннє він боксував із зіркою кулачного спорту Майком Перрі – нокаутувавши суперника в 6-му раунді.

Бій Пола з Тайсоном пройде у ніч на 16 листопада в американському місті Арлінгтон на стадіоні AT&T Stadium. Велике боксерське шоу організовує Netflix.

Бій триватиме 8 раундів по дві хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички та не буде захисту для голови, а нокаути дозволені. Результат бою буде зафіксовано офіційно.