Партизани знайшли штаб, склади та підрозділи РЕБ росіян, які ведуть протидронову роботу у Московській області
Агенти руху "Атеш" розвідали військові частини у Краснознаменську, які беруть участь у захисті повітряного простору Московської області
Про це повідомляє пресслужба "Атеш".
"Наші агенти провели розвідку кількох військових частин у Краснознаменську, які беруть участь у захисті повітряного простору Московської області", - йдеться у повідомленні.
У ході розвідки зафіксовано місця розміщення штабу, складських приміщень та підрозділів РЕБ, які здійснюють перехоплення та придушення радіосигналів у рамках протидронової роботи.
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"З огляду на масштабні нальоти безпілотників наша робота принесе плоди, оскільки виведення з ладу таких об'єктів спростить виконання завдань Сил оборони України", - зазначили партизани.
- Міський голова Москви Сергій Собянін заявив, що вранці 10 листопада протиповітряна оборона міноборони РФ нібито збила 32 безпілотників у передмісті російської столиці. У Підмосков'ї нібито від уламків спалахнули житлові будинки, внаслідок чого є постраждала.
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