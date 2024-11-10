Українські дрони у Москві, уражений військовий порт РФ у Каспійському морі та детонація й пожежа на складі боєприпасів на Брянщині: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

За даними українських ЗМІ, у Каспійську розміщений головний пункт базування Каспійської флотилії ВМФ РФ. Чисельність гарнізону становить близько 1,5 тис. осіб. Відстань від державного кордону України до об'єкта ураження - близько 1500 кілометрів. Унаслідок ударів БПЛА уражень зазнали щонайменше два обєкти, ймовірно йдеться про ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631. У мережі публікували кадри, на яких видно роботу ППО. За словами місцевих жителів, вибух стався близько 08:00 за місцевим часом. Їх нібито було два. Згодом телеграм-канал Baza написав, що через атаку безпілотника в аеропорту Махачкали затримали виліт трьох рейсів. Також видання стверджувало, що Каспійськ був атакований українським дроном літакового типу А-22.

А в ніч на п'ятницю, 8 листопада, росіяни заявили про атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Саратові, де внаслідок цього сталося займання. Губернатор Саратовської області заявив, що вночі над територією Саратова ліквідували БПЛА, частина уламків якого упала у промисловій зоні Заводського району. Постраждалих не було, додав губернатор. Жителі Енгельса Саратовської області писали, що у місті включали сирену. Згодом мешканці Саратова повідомили про пожежу у районі місцевого НПЗ після атаки БПЛА. За інформацією джерел медіа, атака дронів на НПЗ у Саратові – це операція української розвідки (ГУР).

На початку листопада дрон-камікадзе також атакував полігон із російськими окупантами у Ростовській області. Безпілотник влучив по військовому об'єкту окупантів. Це відбулося біля міста Новочеркаськ у Ростовській області, що за 200 км від лінії фронту в Україні. Кадри наслідків з'явилися у соцмережах. На фото і відео видно декілька спалених вщент наметів. Defense Express припускає, що полігон міг атакувати дрон з бойовою частиною із суббоєприпасами у вигляді невеликих кульок, що можуть ефективно знищувати живу силу. Водночас росіяни на відео стверджують, що в наметах під час атаки нікого не було. На полігоні під Новочеркаськом розташований 102-й мотострілецький полк 150-ї мотострілецької дивізії РФ (раніше — 33-тя окрема мотострілецька бригада). Ймовірно, там дислокуються російські строковики.

У суботу, 9 листопада, в Москві стався вибух у п'ятиповерховому будинку. Внаслідок пожежі постраждали семеро людей. Пожежу ліквідували, однак причину досі з'ясовують. Спершу повідомляли, що в будинку вибухнув побутовий газ. Проте, за словами фахівців, причиною інциденту не був вибух побутового газу.

Окрім того, дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімкомбінат, який виробляє порох та боєприпаси для російської армії. Про це ЗМІ повідомили джерела в СБУ. "дрони СБУ та ССО "завітали" в Тульську область РФ на Алексінський хімічний комбінат. Він входить до корпорації "Ростєх" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. З 21:30 в різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників, а о 3-й ночі тульчани почали писати про атаку на хімкомбінат, вибухи та рух пожежних машин, які прямували до місця займання", – поділилося джерело. Місцеві жителі Тульської області у мережі повідомляли про те, що чули вночі щонайменше 11 вибухів. Російський тг-канал "Exilenova+" також писав про роботу ППО у місті Алексин. Зазначається, що федеральне державне підприємство "Алексинський хімічний комбінат" займається виробництвом, зокрема, полімерів, пороху, боєприпасів, композитних матеріалів для ВПК Росії. Згодом, удень 9 листопада, за словами джерела, через викид кислот диміла оранжевим кольором ключова ціль – цех із виробництва пороху. "О 13:10 на об’єкті, який вразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух – зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань", – повідомило джерело в СБУ, додавши, що роботу заводу було зупинено.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив, що вранці 10 листопада протиповітряна оборона міноборони РФ нібито збила 32 безпілотники у передмісті російської столиці. У Підмосков'ї нібито від уламків спалахнули житлові будинки, внаслідок чого є постраждала. З а словами Собяніна, було збито ще 5 БПЛА у міських округах Раменське та Домодєдово ще 3 - у міських округах Раменське та Коломна. Станом на 08:35 знищено 25 безпілотників, які летіли на Москву. Губернатор Московської області Андрій Воробйов сказав, що у Раменському після падіння безпілотників спалахнули 2 будинки в селищі Станове. Від уламків постраждала 52-річна жінка, її госпіталізували з опіками обличчя, шиї та рук – стан середньої тяжкості, вона у реанімації.