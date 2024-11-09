У Маріуполі спрацювала ворожа ППО
У суботу, 9 листопада, в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи в центральному районі
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Маріуполь. Гучно. О 14:32 в районі АС2 (Центральний район - виїзд в бік Мангуш / Бердянськ) візульно зафіксовано спробу щось збити", - написав він.
За словами Андрющенка, спроба окупантів збити ціль була безрезультатною.
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