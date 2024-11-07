Україна не відмовлялася від планів щодо ураження Кримського мосту, - речник ВМС Плетенчук

Про це розповів речник Військово-морських сил капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук Укрінформу.

"Ми не залишаємо без уваги окуповану росіянами територію нашого Криму. Звісно, вони змушені витрачати величезні ресурси для того, щоб реагувати на нашу "увагу". І так само вони змушені максимальних зусиль докладати для збереження цієї незаконної прибудови до Криму. І в цьому сенсі Україна не відмовлялася від своїх планів, і ми робимо все можливе для того, щоб їх реалізувати", - розповів він.

Плетенчук підкреслив: рішення атакувати Кримський міст ухвалюватиме вище керівництво, проте РФ уже зараз змушена докладати зусиль для захисту обʼєкта.

"Я вас можу лише запевнити в тому, що росіянам дуже важко дається оборона цієї споруди. Тобто вони змушені застосовувати максимально можливу кількість систем протиповітряної оборони навколо цього мосту.. Вони змушені задіювати інші види та роди збройних сил.., в тому числі так звану Росгвардію, для того щоб здійснювати пропускний режим, як вони його називають - "контртерористичний", - додав речник.

Він наголосив, що ворог не може використовувати Кримський міст для військової логістики, однак для РФ він є символом імперської політики.

"Навіть не маючи фактично можливості використовувати його повноцінно для перекидання важкої бронетехніки, цистерн з пальним, вони все одно чіпляються за це як за один з таких сакралізованих символів російської імперської політики", - пояснив Плетенчук.