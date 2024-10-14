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РФ оголосила в міжнародний розшук громадян України та Грузії, які нібито причетні до підриву Кримського мосту

Катерина Єсікова
14 жовтня, 2024 понедiлок
10:49
Війна з Росією

У Росії оголосили в міжнародний розшук двох громадянин України та Грузії, яких підозрюють у нібито підриві Кримського мосту

Зміст

Про це повідомляє російське видання ТАСС і Суспільне.

Зазначається, що російські правоохоронці оголосили в міжнародний розшук громадян України та Грузії, яких нібито підозрюють у "причетності до підриву Кримського мосту" та "незаконному придбанні вибухових речовин групою осіб за попередньою змовою".

Водночас громадянина Грузії також звинувачують у "контрабанді вибухових речовин".

  • Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада повідомляла про загиблих та звинуватила в підриві Україну.
  • ФСБ РФ звинуватила у вибуху на Кримському мосту Головне управління розвідки міноборони України та оголосила, що нібито затримала вісьмох підозрюваних. ФСБ стверджує, що на початку серпня вибухівку відправили з Одеси до Болгарії, звідти — до Вірменії, Грузії, а потім до Росії, звідки вона потрапила до окупованого Криму.
  • 27 травня голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього "певні заходи".
  • 26 липня вперше глава СБУ Василь Малюк офіційно підтвердив, що Служба безпеки України стоїть за підривом Кримського мосту в жовтні 2022 року.
  • Тодішній секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки України до двох операцій з підриву Керченського мосту в Криму.
Теги:
Україна
Росія
Грузія
Крим
окуповані території
Кримський міст
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