РФ оголосила в міжнародний розшук громадян України та Грузії, які нібито причетні до підриву Кримського мосту
У Росії оголосили в міжнародний розшук двох громадянин України та Грузії, яких підозрюють у нібито підриві Кримського мосту
Про це повідомляє російське видання ТАСС і Суспільне.
Зазначається, що російські правоохоронці оголосили в міжнародний розшук громадян України та Грузії, яких нібито підозрюють у "причетності до підриву Кримського мосту" та "незаконному придбанні вибухових речовин групою осіб за попередньою змовою".
Водночас громадянина Грузії також звинувачують у "контрабанді вибухових речовин".
- Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада повідомляла про загиблих та звинуватила в підриві Україну.
- ФСБ РФ звинуватила у вибуху на Кримському мосту Головне управління розвідки міноборони України та оголосила, що нібито затримала вісьмох підозрюваних. ФСБ стверджує, що на початку серпня вибухівку відправили з Одеси до Болгарії, звідти — до Вірменії, Грузії, а потім до Росії, звідки вона потрапила до окупованого Криму.
- 27 травня голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього "певні заходи".
- 26 липня вперше глава СБУ Василь Малюк офіційно підтвердив, що Служба безпеки України стоїть за підривом Кримського мосту в жовтні 2022 року.
- Тодішній секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки України до двох операцій з підриву Керченського мосту в Криму.
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