РФ оголосила в міжнародний розшук громадян України та Грузії, які нібито причетні до підриву Кримського мосту

Про це повідомляє російське видання ТАСС і Суспільне.

Зазначається, що російські правоохоронці оголосили в міжнародний розшук громадян України та Грузії, яких нібито підозрюють у "причетності до підриву Кримського мосту" та "незаконному придбанні вибухових речовин групою осіб за попередньою змовою".

Водночас громадянина Грузії також звинувачують у "контрабанді вибухових речовин".