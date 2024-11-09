Дрон вдарив по полігону окупантів у Ростовській області РФ, - Defense Express
На початку листопада дрон-камікадзе атакував полігон із російськими окупантами у Ростовській області. Безпілотник влучив по військовому об'єкту окупантів
Про це пише з посиланням на моніторинговий канал UAF Geolocate.
Зазначається, що атака сталася у ніч проти 3 листопада біля міста Новочеркаськ у Ростовській області, що за 200 км від лінії фронту в Україні.
Кадри наслідків з'явилися у соцмережах. На фото і відео видно декілька спалених вщент наметів.
Defense Express припускає, що полігон міг атакувати дрон з бойовою частиною із суббоєприпасами у вигляді невеликих кульок, що можуть ефективно знищувати живу силу. Водночас росіяни на відео стверджують, що в наметах під час атаки нікого не було.
На полігоні під Новочеркаськом розташований 102-й мотострілецький полк 150-ї мотострілецької дивізії РФ (раніше — 33-тя окрема мотострілецька бригада). Ймовірно, там дислокуються російські строковики.
Наразі коментарів щодо цієї атаки від української сторони немає.
- Тим часом уночі 9 листопада дрони СБУ та ССО уразили Алексинський хімкомбінат, який виробляє порох та боєприпаси для російської армії.
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