Дрон вдарив по полігону окупантів у Ростовській області РФ, - Defense Express

Про це пише з посиланням на моніторинговий канал UAF Geolocate.



Зазначається, що атака сталася у ніч проти 3 листопада біля міста Новочеркаськ у Ростовській області, що за 200 км від лінії фронту в Україні.

Кадри наслідків з'явилися у соцмережах. На фото і відео видно декілька спалених вщент наметів.

Defense Express припускає, що полігон міг атакувати дрон з бойовою частиною із суббоєприпасами у вигляді невеликих кульок, що можуть ефективно знищувати живу силу. Водночас росіяни на відео стверджують, що в наметах під час атаки нікого не було.

На полігоні під Новочеркаськом розташований 102-й мотострілецький полк 150-ї мотострілецької дивізії РФ (раніше — 33-тя окрема мотострілецька бригада). Ймовірно, там дислокуються російські строковики.

Наразі коментарів щодо цієї атаки від української сторони немає.