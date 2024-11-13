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Росія направила до Екваторіальної Гвінеї до 200 військових інструкторів, - Reuters

Ксенія Золотова
13 листопада, 2024 середа
03:05
Світ окупанти

Росія направила до Екваторіальної Гвінеї до 200 військових інструкторів для захисту президента, демонструючи, що Москва розширює свій вплив у Західній Африці

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Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Джерела сказали, що росіяни навчали елітних охоронців у двох головних містах Екваторіальної Гвінеї, країни-експортера нафти, з населенням 1,7 млн людей, куди американські енергетичні компанії інвестували мільярди доларів у першому десятилітті століття, перш ніж скоротити масштаби.

Видання зазначає, що в Екваторіальній Гвінеї, де 82-річний президент Теодоро Обіанг Нгема Мбасого править після захоплення влади в результаті державного перевороту в 1979 році і готує свого улюбленого сина, щоб стати його наступником, російські служби безпеки можуть відбити будь-яку загрозу для правлячої династії.

Джерела Reuters повідомили, що основною метою для росіян був захист високопоставленого сина Теодоріна, віце-президента-мультимільйонера та ймовірного наступника. Він був об'єктом розслідувань, кримінальних звинувачень, санкцій і конфіскацій активів у Сполучених Штатах, Франції та Британії за розтрату та відмивання грошей.

Під час візиту до Москви у вересні Обіанг подякував президенту Росії Володимиру Путіну за направлення "інструкторів" для посилення оборони Екваторіальної Гвінеї.

Reuters опитало три дипломатичних джерела, ще одне джерело з опозиції, одне з громадянського суспільства та двох людей, близьких до уряду колишньої іспанської колонії.

Джерела підтвердили присутність Росії в Екваторіальній Гвінеї. Троє з них оцінили, що за останні два місяці прибуло від 100 до 200 росіян.

Двоє з джерел сказали, що серед військовослужбовців можуть бути війська союзника Росії Білорусі, тоді як Reuters вказав, що один із елітного російського десантного підрозділу. Два джерела сказали, що ці чоловіки, ймовірно, були частиною Африканського корпусу, контрольованого Кремлем воєнізованого формування.

Міністерство закордонних справ Екваторіальної Гвінеї та міністерства оборони та закордонних справ Росії не відповіли на запити про коментарі.

Два джерела повідомили, що росіяни були в столиці Малабо, розташованій на острові в Гвінейській затоці, і в Баті, на материковій території країни, шматку землі між Камеруном і Габоном.

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Теги:
Новини
Росія
російська армія
Африка
Військові новини
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