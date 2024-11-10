На полігоні у Севастополі окупанти навчають найманців з Африки та Куби і проводять стрільби для "Юнармії", - "Атеш"
Партизани руху "Атеш" з'ясували, що на полігоні "Казачий" у тимчасово окупованому Севастополі російські військові навчають найманців з африканських країн та Куби
Про це "Атеш" повідомили у Telegram.
Зазначається, що військовий полігон у Гагарінському районі Севастополя належить 810-й бригаді морської піхоти.
"Періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю нетиповою для місцевих мешканців", - інформують партизани.
Крім того, за даними "Атеш", на тому ж полігоні час від часу проходять стрільби для підлітків з "Юнармії".
"Рашисти використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових і найманців від ударів Сил оборони України", - наголосили у партизанському русі.
- Нещодавно у МЗС України заявили, що стурбовані діяльністю РФ, спрямованою на розширення сфер впливу з використанням "Африканського корпусу" та афілійованих із ним терористичних російських приватних військових компаній на території низки держав Африки.
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