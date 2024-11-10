На полігоні у Севастополі окупанти навчають найманців з Африки та Куби і проводять стрільби для "Юнармії", - "Атеш"

Про це "Атеш" повідомили у Telegram.

Зазначається, що військовий полігон у Гагарінському районі Севастополя належить 810-й бригаді морської піхоти.

"Періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю нетиповою для місцевих мешканців", - інформують партизани.

Крім того, за даними "Атеш", на тому ж полігоні час від часу проходять стрільби для підлітків з "Юнармії".

"Рашисти використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових і найманців від ударів Сил оборони України", - наголосили у партизанському русі.