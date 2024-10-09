МЗС України: РФ відправляє на війну проти України африканців і дестабілізує Африку за допомогою терористів

Про це заявило МЗС України.

"Російські найманці завдають непоправної шкоди стабільності та безпеці країн Африканського континенту, підживлюють внутрішні протиріччя та конфлікти, спричиняють збільшення людських втрат, займаються незаконним видобутком і експропріацією цінних корисних копалин цих держав з метою фінансування загарбницької війни РФ проти України", - йдеться у заяві.

Українські дипломати констатують, що вихідці з країн Африки та Близького Сходу, яких Росія обманом чи примусом направляє на війну проти українського народу, регулярно потрапляють в український полон.

У МЗС звернулися до таких іноземців із закликом усіма способами уникати потрапляння до лав російської армії, а у разі відправки на фронт за першої нагоди скористатись проєктом "Хочу жить", добровільно скласти зброю Силам оборони України та зберегти своє життя.

"Рішуче засуджуємо цинічне використання Російською Федерацією громадян африканських та арабських країн у якості найманців, яких кремлівський режим нещадно використовує як «гарматне м'ясо» у боях проти Сил оборони України на території нашої держави", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві України, закликавши уряди дружніх країн Африки та Близького Сходу публічно засудити такі дії Росії та вжити усіх можливих заходів, аби припинити цю злочинну практику.

Згідно із загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права та Статуту ООН, Україна є жертвою незаконної, неспровокованої та невиправданої збройної агресії з боку РФ, підкреслили в МЗС. Відтак, міжнародним обов’язком усіх держав, які поважають Принципи та Цілі Статуту ООН, є сприяння захисту суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

"Лише через єдність та силу світ здатний дати гідну відсіч агресорам та окупантам, де б вони не знаходились", - резюмувала українська дипломатія.